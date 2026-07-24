Marvel: Lobezno se luce en la San Diego Comic-Con con nuevo tráiler, nuevos villanos y banda sonora

Gustavo Maeso Madrid, 24 JUL 2026 - 09:32h.

El panel de SDCC revela nuevos detalles de la historia, presenta a Dama Mortal y confirma quién firma la banda sonora del esperado exclusivo de PS5

Marvel: Lobezno apunta a una alianza imposible en su tráiler de gameplay

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La San Diego Comic-Con 2026 ha servido como escenario para para conocer nuevos detalles sobre el esperado Marvel: Lobezno, el juego desarrollado por Insomniac Games en exclusiva para PlayStation 5. El juego protagonizó el panel "Marvel's Wolverine: Deep Cuts", donde se desvelaron numerosos detalles sobre su historia, personajes, universo y apartado musical. La presentación estuvo acompañada por un nuevo tráiler narrativo.

El encuentro reunió sobre el escenario al director creativo Marcus Smith, el director del juego Mike Daly, la directora sénior de proyecto Jess Reiner-Reed y el director narrativo Walt Williams, acompañados por los actores Liam McIntyre, quien interpreta a Logan, y Krizia Bajos, encargada de dar vida a Jean Grey. También participó Eric Monacelli, productor ejecutivo de Marvel Games, quien aportó contexto sobre la evolución del personaje en los cómics. Todo ello en un panel que profundizó en el enfoque narrativo del juego y que dejó claro que la supervivencia de los mutantes será el eje central de la historia.

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Una historia centrada en la supervivencia mutante

El gran protagonista del panel fue el nuevo tráiler de la historia. Las imágenes muestran a un Logan consumido por la rabia enfrentándose a Jean Grey en una escena cargada de tensión emocional. Sin embargo, lejos de presentar únicamente la faceta más salvaje de Lobezno, el avance deja entrever una relación profunda entre ambos personajes que servirá como corazón de una historia marcada por la violencia, el sacrificio y la lucha por la supervivencia.

En este universo, los mutantes viven prácticamente al borde de la extinción. No existen refugios seguros ni organizaciones capaces de protegerlos. Logan y Jean Grey forman parte de un reducido grupo conocido como Equipo X, una unidad especial creada para enfrentarse a las amenazas que buscan exterminar a la especie mutante.

El equipo está liderado por Nathaniel Essex y cuenta entre sus filas con personajes tan conocidos como Mística, Dientes de Sable y el doctor Walter Langkowski, mientras que Lobezno fue uno de sus antiguos miembros. Su principal objetivo será detener los planes de Bolivar Trask, responsable de una nueva ofensiva contra los mutantes que amenaza con desencadenar una auténtica guerra.

Dama Mortal y La Mano se incorporan como grandes amenazas

Otro de los anuncios más destacados del panel fue la presentación oficial de nuevos enemigos. Además de los Cosechadores, ya conocidos por anteriores avances, la organización ninja La Mano tendrá un papel protagonista dentro del juego.

Los desarrolladores explicaron que Logan comparte un importante pasado con esta organización, una relación que los jugadores descubrirán poco a poco conforme avance la historia.

Junto a ellos también se confirmó la presencia de Dama Mortal (Deathstrike), uno de los personajes más emblemáticos del universo de Lobezno y que ejercerá como una de las principales antagonistas de esta nueva aventura. Su aparición en el tráiler fue uno de los momentos más celebrados por los asistentes al panel.

La Comic-Con también sirvió para presentar una nueva imagen promocional del juego en la que puede verse a Logan enfrentándose cara a cara contra varios miembros de La Mano.

Colaboración con MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Las sorpresas no terminaron ahí. Durante el panel se anunció una colaboración entre Marvel: Lobezno y MARVEL Tōkon: Fighting Souls, el nuevo título de lucha desarrollado por Arc System Works.

Gracias a este acuerdo, el característico diseño de Lobezno visto en MARVEL Tōkon podrá desbloquearse dentro de Marvel: Lobezno como un traje alternativo.

La colaboración funcionará en ambos sentidos. El traje Batalla Renacida creado específicamente para Marvel: Lobezno también llegará a MARVEL Tōkon: Fighting Souls y estará disponible gratuitamente para todos los jugadores a partir del 1 de septiembre, ampliando así el vínculo entre ambos videojuegos.

David Fleming pondrá música al viaje de Logan

El apartado sonoro también tuvo su momento de protagonismo. Durante la presentación se confirmó que el compositor David Fleming, ganador de varios premios por sus trabajos para cine y televisión, será el encargado de firmar la banda sonora del juego.

Según explicaron durante el panel, la música evolucionará dinámicamente en función de la situación, acompañando los momentos de mayor tensión emocional y las secuencias de combate más intensas del viaje de Logan.

Además, ya es posible escuchar 'Logan', uno de los temas principales de la banda sonora en plataformas digitales, mientras que el álbum completo estará disponible el 28 de agosto de 2026, apenas unas semanas antes del lanzamiento del videojuego.

Un cómic precuela amplía el universo del juego

Los asistentes también pudieron conocer una iniciativa que ampliará la narrativa antes incluso del lanzamiento del videojuego. Marvel presentó un cómic digital precuela, escrito por el director narrativo Walt Williams e ilustrado por Luke Ross, con portada de Iban Coello, que narra los acontecimientos previos a la aventura principal.

La historia profundiza en la complicada relación entre Logan y el resto del Equipo X durante una misión destinada a proteger a la población mutante. El cómic ya puede leerse a través de Marvel Unlimited y también forma parte de los contenidos exclusivos distribuidos durante la Comic-Con de San Diego.

Marvel: Lobezno llegará el 15 de septiembre de 2026 en exclusiva para PlayStation 5, consolidándose como uno de los lanzamientos más importantes del catálogo de Sony para este año.