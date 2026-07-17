Lobezno busca una foto de Jean Grey y se enfrenta a Lady Deathstrike en un nuevo tráiler

Gustavo Maeso Madrid, 17 JUL 2026 - 16:17h.

El exclusivo de PS5 llegará el 15 de septiembre con una historia marcada por el pasado de Logan y la supervivencia de los mutantes

Sony le cambia el nombre a Marvel's Wolverine: en España será Marvel: Lobezno

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Ya queda menos para el lanzamiento de Marvel: Lobezno y PlayStation ha querido aumentar más el hype con un nuevo tráiler. Bajo el título "Ain't No Hero", el nuevo vídeo profundiza en el lado más personal de Logan, anticipa algunos de los grandes conflictos de la historia y confirma la aparición de un nuevo antagonista: Lady Deathstrike.

El nuevo adelanto mezcla acción, violencia y carga emocional para mostrar a un Lobezno mucho más vulnerable de lo habitual. Mientras despedaza enemigos bajo la lluvia y atraviesa escenarios cubiertos de nieve, el mutante se aferra a una fotografía que parece tener un enorme significado para él. Todo apunta a que en esa imagen aparece Jean Grey, uno de los personajes más importantes en la vida de Logan y una pieza que podría ser clave en el desarrollo de la aventura.

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Jean Grey vuelve a marcar el camino de Lobezno

El tráiler arranca con una reflexión de Logan sobre el peso de los años. Después de toda una vida de batallas, reconoce que los recuerdos empiezan a mezclarse y que cada vez le resulta más difícil distinguir el pasado del presente. Sin embargo, hay algo que todavía conserva con especial cuidado: una vieja fotografía.

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Aunque Insomniac Games no confirma de forma explícita quién aparece en ella, todo indica que se trata de una imagen junto a Jean Grey. El detalle no parece casual y deja entrever que la historia apostará por explorar el lado más humano del personaje.

Durante todo el avance vemos a Lobezno abrirse paso entre decenas de enemigos utilizando sus garras con la brutalidad que muchos esperaban del juego. La puesta en escena vuelve a demostrar que Insomniac no pretende rebajar la violencia del personaje, ofreciendo combates rápidos, directos y especialmente contundentes.

Lady Deathstrike entra en escena

Uno de los momentos que más dará que hablar entre los fans llega con la irrupción de Dientes de Sable. El eterno rival de Logan aparece atravesando a un grupo de enemigos para acudir en su ayuda, dejando una imagen sorprendente teniendo en cuenta la complicada relación que ambos han mantenido durante décadas en los cómics.

Pero ya sabíamos que Dientes de Sable aparecería en el juego, así que la principal novedad del nuevo tráiler es, sin duda, Lady Deathstrike. Insomniac Games confirma finalmente que una de las mayores enemigas de Logan formará parte de la aventura.

Su aparición es breve, pero suficiente para anticipar algunos de los enfrentamientos más espectaculares del juego. Con sus características garras de adamantium y una rivalidad histórica con Lobezno, todo apunta a que será uno de los grandes desafíos que nos esperan durante la campaña.

Era uno de los personajes más solicitados por los seguidores del mutante canadiense y, a juzgar por las primeras imágenes, parece que tendrá un papel mucho más importante de lo que muchos esperaban.

"Libera la furia, enfréntate al pasado"

Junto al nuevo tráiler, PlayStation también ha compartido una nueva sinopsis oficial que resume el enfoque narrativo de Marvel: Lobezno:

"Libera la furia, enfréntate al pasado. Con el destino de humanos y mutantes pendiendo de un hilo, Logan sabe que el mundo necesita un héroe; sin embargo, tendrán que conformarse con Lobezno. Vive espectaculares secuencias de acción durante el viaje de Wolverine en esta lucha global por la supervivencia mutante."

La descripción deja claro que el conflicto no será únicamente físico. El pasado de Logan volverá a perseguirle mientras intenta evitar una amenaza que pone en peligro tanto a humanos como a mutantes.

El exclusivo de PlayStation 5 llegará el 15 de septiembre de 2026 y, además, contará con edición física que incluirá el disco del juego, una noticia especialmente bien recibida entre los coleccionistas.