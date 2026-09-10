Marvel: Lobezno - el oscuro y brutal homenaje que nuestro mutante favorito se merecía

Insomniac vuelve a capturar a la perfección la esencia de un superhéroe de los cómics Marvel y crea un juego de acción sobresaliente

Marvel: Lobezno se luce en la San Diego Comic-Con con nuevo tráiler, nuevos villanos y banda sonora

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Los títulos de Spider-Man de Insomniac para PlayStation ocupan el Olimpo de las adaptaciones de superhéroes al mundo de los videojuegos. Por eso todos los fans de la deriva mutante de Marvel se frotaron las manos cuando el estudio anunció Marvel: Lobezno (Marvel’s Wolverine fuera de nuestras fronteras). El buen hacer técnico y lúdico del estudio con el carismático héroe arácnido pero, sobre todo, su exquisito respeto por el personaje y sus décadas de legado en las viñetas, eran aval suficiente para dejar en sus manos la adaptación de otro icono de ‘la casa de las ideas’.

Y precisamente por esto, si alguien esperaba un ‘Marvel Spider-Man, pero con Lobezno’, no podía estar más despistado. Insomniac entendió a la perfección a Spidey (tanto a Peter Parker como a Miles Morales) y creó un juego a su imagen y semejanza, un título de acción de mundo abierto con la ciudad de Nueva York como co-protagonista y que le sentaba a nuestro ‘amigo y vecino’ tan bien como uno de sus fabulosos trajes. Pero Lobezno no es Spider-Man y por eso necesitaba de otro tipo de juego.

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Lobezno es un tipo visceral, violento y salvaje. Es un personaje muy complejo y oscuro y su lore, sus mejores historias, y todos los personajes que lo rodean, están dirigidas para un público mucho más adulto. Spider-Man es ese héroe que le puedes presentar a tu abuela. Lobezno es todo el rato una bomba a punto de estallar que sólo deja regueros de sangre tras él. Spidey tiene sus elegantes balanceos, sus chistes malos y su sentido arácnido enfocado en hacer el bien. Logan tiene su rabia descontrolada, unas garras retráctiles de adamantium y un factor curativo que lo hace casi indestructible.

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Pero el mutante peludo y bajito tiene también una gran legión de fans, tan sedientos de sangre como él, de sangre virtual en un videojuego que permita meterse en su piel.

Una gran licencia conlleva una gran responsabilidad

Marvel: Lobezno es un excelente videojuego de acción para un jugador que pone el principal acento en su sistema de combate. Un sistema de combate profundo, complejo, preciso y lleno de posibilidades, pero que a la vez es divertido, inmediato y espectacular. Lobezno no lanza proyectiles, no dispara rayos ni utiliza armas de fuego ni de ningún tipo. No vuela ni se balancea por los edificios. No usa escudos, ni tiene capa ni armadura. Lobezno solo tiene su fuerza bruta y sus garras para despedazar. Y con estas limitaciones los chicos de Insomniac han construido unos niveles de acción y exploración en tercera persona y un sistema de combate sorprendentemente divertido y repleto de variaciones.

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Aquí no hay mundo abierto, sino una historia y unos niveles bastante lineales. Aunque es cierto que hay algunos momentos (sobre todo en Madripoor y en Tokio) que el juego abre un poco más el mapa urbano y nos permite una ligera libertad para movernos, investigar y elegir el siguiente objetivo entre un puñado de opciones. Pero no es más que una pequeña muestra que no representa al conjunto. La verdad es que no hubiera estado mal haber abierto un poco más estos escenarios urbanos semi-abiertos y haberles dado más extensión y duración en la aventura. Siempre hemos tenido la sensación de que iba a suceder en algún momento, sobre todo en Madripoor, pero nos hemos quedado con las ganas. Lo hubiéramos agradecido, pero eso sí, no sabemos si el ritmo de la aventura se hubiera resentido con ello.

Esta aventura lineal nos lleva por un montón de localizaciones distintas (Canadá, Madripoor, Tokio…) y los niveles son tremendamente variados, mezclando secciones de exploración con combates en entornos cerrados o enormes espacios abiertos, escenas con persecuciones de vehículos, momentos de cooperación con uno o varios personajes que luchan codo con codo con Logan, espectaculares desafíos contra icónicos jefes finales y fabulosas cinemáticas para narrar una historia violenta, oscura y muy emocional. Y aunque no hay mundo abierto, sí que hay misiones especiales extra para obtener beneficios, coleccionables y hacer progresar a nuestro héroe. Y sí, hay una colección de trajes.

El diseño de niveles, de personajes, del combate, las mecánicas y la historia están enfocados todos para adaptarse al personaje. Una larga lista de decisiones de diseño que parecen tener el mismo objetivo: sentir el brutal poder de Lobezno, experimentar sus poderes, pero también sus contradicciones y su oscuro y turbio pasado (y todos los problemas psicológicos que ello conlleva). Y, ¿lo han conseguido? Para este humilde fanático de Lobezno, sí, vaya si lo ahn conseguido.

El Equipo X, una 'familia mutante' con demasiadas cuentas pendientes

La historia del juego nos lleva a conocer a un Logan muy anterior al Profesor Xavier y su Escuela para Jóvenes Superdotados. Un momento en el que, ya convertido en Arma X, hace las veces de mercenario en el denominado 'Team X'. Pero el juego nos traslada tres años después de abandonar al Equipo X, Logan vuelve a encontrarse con una responsabilidad de la que creía haberse librado. Quería dejar de ser Lobezno, pero hay despedidas que no se resuelven dando un portazo. Menos todavía cuando los tuyos están siendo secuestrados.

Así comenzamos la aventura, formando equipo con Dientes de Sable y Mística e infiltrándonos en unas instalaciones de Bolivar Trask, un fanático de la superioridad humana que ha convertido a los mutantes en objetivos de su cruzada. El equipo de mutantes no atraviesa su mejor momento y necesita recuperar al hombre que se marchó sin dar explicaciones. Para Logan, volver significa enfrentarse a la nueva amenaza pero también a todo lo que dejó pendiente.

El conflicto tiene una dimensión colectiva, la supervivencia de los mutantes, y otra profundamente personal. Logan dispone de sentidos animales, un factor curativo extraordinario y un esqueleto recubierto de adamantium. Un currículum estupendo para sobrevivir a una pelea, pero bastante menos útil para responder a preguntas tan elementales como quién es, cuántos años tiene o por qué alguien convirtió sus huesos en metal irrompible.

En este universo, treinta años atrás, Nathaniel Essex (los fans de los cómics saben que es el nombre tras Mister Siniestro) lo encontró en plena naturaleza, ensangrentado y en un estado salvaje. Consiguió sanar su mente, aunque sus recuerdos quedaron perdidos. Logan siente que le debe algo imposible de devolver, y esa deuda explica su regreso. Bajo las garras hay un hombre que necesita reconstruirse, por mucho que su cuerpo lleve décadas haciendo precisamente eso.

Como hemos dicho, la aventura nos llevará por la Canadá natal de Logan, Tokio y la isla-ciudad de Madripoor (un clásico de la línea de cómics de grapa de Lobezno de los 90 que popularizó al personaje y su alter ego: Parche). Pero nada en la historia de Logan es blanco o negro, sino que está repleta de grises. En el juego muy pocos personajes son lo que aparentan y la línea entre héroes y villanos es muy difusa. Es una aventura de un heroísmo más oscuro y brutal, acorde con un protagonista cuya capacidad para proteger a otros convive con una violencia difícil de domesticar. Salvar el mundo puede entrar en sus planes. Hacerlo con buenos modales parece bastante menos probable.

Y sí, aparecen muchos personajes, muchos mutantes conocidos que no voy a desvelar. Pero sí hablaremos de Jean Grey, la persona más importante para Logan. Un personaje genial que hará las más veces de compañera de Lobezno y colaborará en muchos momentos de exploración y combate. Pero Jean también tiene lo suyo, bien lo saben quiénes han seguido los cómics de los X-Men las últimas décadas.

Combate: sacar las garras es sólo el principio

Ya hemos dicho que el combate es el pilar del juego y el mayor de sus aciertos. La sensación de fuerza, rabia y poder de Logan se transmite al DualSense desde los primeros compases y la escasa variedad de armas o poderes del protagonista, lejos de ser un problema es una maravillosa virtud. Es cierto que los diseñadores de Insomniac han tenido que hacer un esfuerzo y tirar de mucha imaginación y leer muchos cómics del mutante para plasmar la enorme lista de movimientos, golpes, esquivas, saltos, fintas, patadas, desgarros, contragolpes, piruetas y demás habilidades que podemos desplegar en los combates. Importante: siempre que quieras puedes pulsar L2+R2 y Lobezno sacará las garras.

Nada más comenzar la aventura, Logan cuenta con un par de golpes de garras (uno básico y otro más salvaje), una esquiva y un bloqueo. Estos dos últimos botones serán recurrentes y extremadamente importantes durante toda la aventura, como bien siendo habitual en los sistemas de combate modernos. El bloqueo y la esquiva se irán refinando y combinadas con decenas de golpes, enemigos y situaciones distintas los convierten en toda una ‘navaja suiza’.

Las muertes y los golpes certeros nos irán otorgando puntos y al subir de nivel iremos desbloqueando nuevas habilidades: movimientos y combos especiales que harán del combate una fabulosa coreografía de sangre y destrucción. La progresión está muy equilibrada, es constante y consigue que el combate nunca sea aburrido, y es que si lo fuera sería un drama porque estaremos combatiendo y causando bajas el 90% del tiempo de juego.

El factor curativo de Lobezno es su poder mutante, le permite recibir mucho daño y luego regenerarse, y podremos potenciarlo o acelerarlo utilizando otro de los ‘poderes’ de Logan: la Rabia. Cuando conseguimos llenar una barra especial entraremos en un modo Rabia que nos permite realizar combos y finalizaciones especiales y eliminar de manera rápida a un buen número de enemigos. Esa rabia y esos combos brutales bien ejecutados, consiguen también acelerar el factor curativo y recuperar antes las barras de vida.

La variedad y el número de enemigos que tenemos que enfrentar es abrumadora, lo que hace que casi ningún combate sea igual en el juego, ¡y mira que hay combates! Y también ayuda a esto los combates junto a Jean Grey o junto a Dientes de Sable, con combos y movimientos conjuntos. Y los enemigos finales son otra maravilla, también muy variados y presentando desafíos muy distintos (y muy largos). Se trata de combates épicos que nos pueden llevar mucho tiempo y mucho esfuerzo superar. Pero siempre acabamos con una sonrisa en la cara (una cara salpicada de sangre).

Y sí, aunque el juego permite limitar un poco el nivel de sangre y carnicería para los estómagos más sensibles, el título es tremendamente sangriento. Volvemos a insistir en el amor por el personaje de sus creadores y cómo han ido a la esencia de los cómics (no a la de las películas, bastante más edulcoradas) y allí Logan es una máquina de desmembrar. Así, el juego muestra sin tapujos cortes, chorros de sangre, desmembramientos y decapitaciones, mientras Logan se va cubriendo de sangre por completo y muestra agujeros en su cuerpo que deja ver hasta el brillante adamantium de su esqueleto. Un juego muy bien calificado como +18. Un videojuego para adultos de una serie de cómics muy adulta.

Coleccionables, progresión y la cabaña de las pesadillas

Pero que el juego sea muy lineal no elimina la presencia de incentivos por explorar sus escenarios, revisitar sus misiones o por realizar actividades secundarias. Además de seguir avanzando, eliminando enemigos y hacer correr la historia principal del juego (que puede completarse en unas 10-12 horas) hay muchas más cosas que hacer en Marvel Lobezno. Por ejemplo, rastrear todos los rincones de sus localizaciones para conseguir coleccionables. Los hay de dos tipos: cofres con materiales (que te permitirán comprar nuevos trajes) y botellas de whisky (que permiten desbloquear y adquirir ‘Adaptaciones’). Las Adaptaciones son potentes mejoras pasivas que hacen a Lobezno más letal en combate: absorbiendo más balas, aumentando la efectividad de la Rabia, ampliando las ventanas de bloqueo, aumentando la velocidad del factor curativo, etc.

Además de encontrar todos los cofres de materiales y todas las botellas de Whisky (además de los muchos elementos que aportan detalles de la historia y muchos guiños al universo mutante como cintas, documentos, cuadros, fotografías, y más repartidos por todos los niveles) tenemos un modo especial cargado de desafíos para nuestro héroes: la cabaña de pesadilla.

La cabaña es el refugio de Logan, pero también es un lugar mental que conecta muchos de sus recuerdos perdidos, recuerdos de su vida pasada. Para desbloquearlos el juego nos plantea una serie de desafíos de todo tipo: combates contra oleadas interminables de enemigos, batallas con normas especiales para eliminar a enemigos con técnicas específicas o con sorpresas como que cada enemigo caído lance una granada con su último aliento, o carreras de plataformas contra el crono. Los desafíos de la cabaña de pesadilla se van desbloqueando a lo largo de la aventura y aparecen en mitad de un nivel (la puerta de la cabaña aparecerá en cualquier sitio gracias a los poderes mentales de Jean Grey). Y podemos afrontar el desafío en ese mismo momento o volver a la cabaña en cualquier otro momento.

Superar los desafíos en sus mayores puntuaciones nos otorgarán distintas recompensas (experiencia para nuevas técnicas o trajes especiales) y podemos volver a jugarlos en cualquier momento. La cabaña también nos permite volver a jugar una misión de la historia para conseguir aquellos coleccionables que nos dejamos o para afrontarla en un nivel superior de dificultad. Hay cinco niveles, cada uno más desafiante para los jugadores más curtidos y cuando acabamos la historia por primera vez se desbloquea la ‘Nueva Partida+’ (con mayores desafíos, técnicas y adaptaciones exclusivas y más recompensas).

A nivel técnico y artístico Marvel: Lobezno es una fiesta visual y sonora. El nivel gráfico es altísimo y personajes y entornos están construidos con un gusto y un lujo de detalles que no ha dejado de sorprendernos toda la aventura. Los efectos y movimientos en las coreografías de los combates son un espectáculo y contrasta con la belleza de los entornos cuando respiramos un poco, guardamos las garras y exploramos las atestadas calles de Lowtown o Tokio o los nevados bosques canadienses. Todo tiene un aspecto realista, pero con ese ligero toque colorido que lo acerca a la estética de las viñetas de los cómics. El rendimiento es óptimo y los efectos de iluminación y partículas alucinante. Y tenemos un completísimo Modo Foto para dar fe de todo ello.

El sonido es otro elemento a la altura del resto del juego, con una banda sonora sorprendente y deliciosa y un extraordinario trabajo de doblaje al castellano.

Y los amantes del personaje van a encontrar cientos de referencias, guiños y cameos del universo mutante que no van a pasar desapercibido. Aquí mención especial tiene la colección de trajes y garras de Lobezno: el cine, los cómics, los videojuegos o las series de animación nos han dado muchos aspectos de Logan, Parche, Arma X o Lobezno y todos tienen aquí su hueco.

Conclusiones de Marvel: Lobezno

Marvel: Lobezno es un juego de acción redondo, con un sistema de combate excepcional que potencia la naturaleza brutal y salvaje de su protagonista y que sirve de hilo conductor de toda la aventura, una aventura que, por otra parte, está fabulosamente escrita. Es un juego extremadamente violento, que nos deja momentos épicos contra oleadas de enemigos, contra icónicos jefes finales y junto a otros héroes o anti-héroes del universo mutante de Marvel. Puede resultar algo encorsetado, excesivamente lineal en muchos momentos, pero está diseñado así para contar una historia de violencia, descubrimiento y redención. Su sistema de progresión está fabulosamente construido, se adapta al personaje y a su diseño de niveles como un guante y todavía tiene tiempo de plantear desafíos extra, búsqueda de coleccionables y recompensas y una re-jugabilidad real.

Lobezno es un personaje icónico de los cómics Marvel y el más importante del prolífico y complejo ‘universo mutante’ se merecía un juego a su altura, sin cortes ni censura y con toda su naturaleza desbocada. El juego es un homenaje delicioso a nuestro mutante favorito, pero un homenaje muy oscuro y no apto para todos los públicos.

Lo mejor:

El sistema de combate y el sistema de progresión de Logan

La historia, los personajes, los extras y el amor por el personaje y su legado

El apartado audiovisual y las decisiones de diseño

Lo peor:

Tal vez demasiado pasillero (perdieron la oportunidad de abrir algunos entornos y llenarlos de actividades)

La aventura principal se hace algo corta (aunque es realmente re-jugable)

No apto para todos los públicos por su violencia y su naturaleza