La devoción por Mega-Darkrai ex y Mega-Zeraora ex, una rendición a Megaevolución-Oscuridad Absoluta

Juan Pérez 17 JUL 2026 - 17:53h.

Un aval con condiciones de victoria multiplicadas por metro cuadrado

Pokémon Héroes Ascendentes, un trono para ensalzar las megas de Dragonite y Gengar

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La inmersión en las entrañas de Megaevolución-Oscuridad Absoluta es un ejercicio que cambia por completo la perspectiva una vez tomas como referencia los últimos meses de megas en el TCG. Si en el primer contacto el afán coleccionista y el deslumbramiento por el arte marcan las pautas con las aperturas, la continuidad de la expansión liderada por Greninja deja una revisión de las cartas con una mirada mucho más analítica donde Mega-Darkrai ex y Mega-Zeraora ex solo son el punto de partida.

El primer acercamiento a la expansión que sale este 17 de julio pasa, después de muchas partidas, por descubrir lo que hay más allá de lo que la suerte ha querido entregarnos en los sobres. El terror asfixiante de Mega Darkrai amenaza a cualquier gigante del formato, porque con 280 puntos de vida pega 110 de daño base por dos energías oscuras, pero suma otros 110 si alguno de tus Pokémon en banca tiene contadores de daño. El combo más obvio pasa por congeniarlo con la nueva carta de Zarude, cuyo ataque 'Lanzamiento Elevado' hace 30 de daño al rival y 30 a tu propia banca. Una apertura con Zarude activa permanentemente el daño masivo de Darkrai para el resto de la partida, porque los 220 asustan a cualquiera cuando hablamos de un combo con dos pokémon básicos y sin apenas necesidad de energías.

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Aún así el valor del set cambia con Ojo Abismal, una taque que con tres energías deja KO al pokémon defensor si está afectado por cualquier Condición Especial. Y aquí es donde entra la mejor carta de Entrenador del set: el objeto Campanilla Oscuridad Oscura porque este temible ítem confunde automáticamente a ambos Pokémon Activos, pero tiene una excepción brillante: los Pokémon de tipo Oscuro son inmunes. Un combo demoledor desde donde se empieza a entender la propuesta jugable.

Mega Zeraora EX es la tormenta definitiva

En el arquetipo de la presión constante aparece Mega Zeraora EX, una respuesta para los que buscan una filosofía diferente: golpear y desaparecer. La clave de todo está en hacer funcionar Zeptofiro, que hace 150 de daño por tres energías y obliga a cambiar a Zeraora por un Pokémon de tu banca. Esto permite un deckbuilding muy activo que da pie también a instalarse sobre el primer ataque, Puño Atronador, que escala haciendo 60 de daño multiplicado por cada energía rayo unida a él.

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Con un motor eléctrico como el nuevo Interruptor de Energía, este Zeraora es ideal para tenerlo fuera para esquivar en el momento oportuno el knockout. De hecho con un una sola energía de coste de retirada, es aún más imprevisible. Funciona con aceleradores, deja números críticos y con el control del tiempo puede ser letal.

Otra de las cartas con las que más me he divertido es Mega Delphox EX, porque es control, pura sinergia, hora de deckbuilding y una de las cartas más disruptivas del set. Te permite mirar las 9 cartas superiores de tu mazo y colocar cualquier cantidad de Pokémon que encuentres directamente en tu banca, algo que permite un control de mesa total sumado a la ejecución del Resplandor Sobrecogedor con sus 200 de daño, el confundido y el quemado que generan. Elimina recursos enemigos porque va a ejecutar presión a cada rato.

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Las verdaderas chase cards: Toucannon, Goldeen y Mega Delphox EX

En el terreno del coleccionismo, Megaevolución-Oscuridad Absoluta viene dispuesto a quebrar más de una carpeta. Los analistas y streamers coinciden en que, más allá de la potencia en mesa, las verdaderas chase cards se esconden en las rarezas de ilustración. Las versiones de ilustraciones raras de Toucannon, Goldeen o Slowbro son una auténtica genialidad.

Tampoco podemos olvidar el impacto visual de Mega Delphox EX o de Inma, un buen tono anaranjado para darle color a una expansión que acelera la estrategia en un ecosistema de control de mesa y mucho daño. Un acercamiento gracias a The Pokémon Company que vuelve a florecer con el buen estado de forma del TCG.