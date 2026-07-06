El mazo de Dedenne en Pokémon Pocket, 160 de daño en dos turnos
Una de las mejores opciones para probar las novedades de Maravillas Cotidianas
El primer mazo de Miraidon EX en Pokémon Pocket junto a Magnezone
Las Maravillas Cotidianas de Pokémon Pocket llevan casi una semana envueltas en probaturas hasta construir una relación formal no sólo desde el coleccionismo, sino desde el prisma competitivo. El acercamiento a criaturas como Pikachu, Sylveon o Dedenne dejan un único mazo muy peligroso de este último que es capaz de hacer un daño exagerado sólo en unos turnos...si estás dispuesto a jugar a Herramientas.
La propuesta de romper el meta de Pokémon Pocket mientras algunos tiran de Mega Lucario o incluso del mazo de Hydreigon, desde la sencillez para hacer probaturas con las nuevas cartas coloca a Dedenne en un escaparate especial con el que jugar. Su posibilidad de aumentar el ataque con sólo tener compañeros en la banca con una herramienta amplía las opciones de construir un mazo alrededor de él donde Pichu y Emolga son fundamentales para la consecución de un combo que empieza a aparecer en torneos competitivos.
La base de la estrategia del mazo pasan por entender que tanto el nuevo Dedenne como Emolga son los ejecutores de un plan: sumar las máximas herramientas en mesa. Con la aceleración previa de Pichu si aparece antes en mesa, la clave es rellenar lo antes posible la banca para ejecutar rápido un ataque, porque es una propuesta hecha para funcionar en pocos turnos con pokémon básicos.
Las 20 cartas del deck de Dedenne
En estos mazos es fundamental mover rápido la mano para conseguir una ejecución veloz, de ahí el valor de cartas como Copiona o Huevo Suerte para obtener en segundos el combo completo. Pocos pokémon, mucha interacción, energías por doquier y un buen cable eléctrico para iniciar con Pichu, ese sería la entrada ideal. Estas son las 20 cartas para jugar el deck.
- Capa Gigante x2
- Helio x1
- Chica del Centro Pokémon x1
- Cable Eléctrico x2
- Copiona x2
- Globito x1
- Planicie Inicial x1
- Huevo Suerte x1
- Poké Ball x1
- Investigación del Profesor x2
- Oricorio x1
- Pichu x1
- Emolga x2
- Dedenne x2
Algunos hacen cambios para introducir a Oricorio, pero eso puede ralentizar la condición de victoria en pocos turnos. Zeraora es otra alternativa así como cartas más ofensivas como generador eléctrico o Poncho Protector.