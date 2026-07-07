Las 3 aplicaciones a lo Tinder para videojuegos, un match para el backlog

Juan Pérez 07 JUL 2026 - 16:27h.

El mejor manejo de la biblioteca digital

Videojuegos para el verano 2026: en julio y agosto también hay lanzamientos

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El valor del backlog en el mundo de los videojuegos, independientemente del caos con PlayStation, pasa por confiar en ese match real para llegar a aquella compra de hace años que ahora te hace tilín tras no haberle echado cuenta en generaciones de consolas. Esa sensación es la que quieren descubrir algunas aplicaciones a lo Tinder que ofrecen una oportunidad no sólo de reconectar con la biblioteca física o digital, sino de organizar títulos y reinventar posibilidades para no gastar más. Y no, no hace falta comprar la Steam Machine para optar a ello.

Dustpile, un valor único para Steam

El catálogo de Steam es la base para viajar a Dustpile con dos propósitos muy diferentes, elegir una opción entre el backlog actual de los juegos de tu cuenta o analizar la lista de deseados hasta encontrar un nuevo vicio. En el primer caso la plataforma ofrece múltiples opciones para elegir entre juegos que nunca se han tocado, algunos a los que le has dedicado sólo unos minutos o por supuesto la preponderancia entre géneros.

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Dustpile funciona desde el navegador simplemente con la inclusión de la URL de su perfil en la Steam Community, tras lo cual sólo hay que elegir la cuenta y seleccionar el backlog o la wishlist. Tiene una interfaz bastante intuitiva que personalmente nos ha dado algún error con los juegos propios, pero deja muchos detalles tanto para investigar desde ella como para ir a Steam ante cualquier duda.

Ludocene te lleva a la experiencia premium

La propuesta de Ludocene es tanto para móviles como para navegador y deja atrás el uso de la inteligencia artificial para crear un círculo de recomendaciones encerrado en el criterio de expertos. Según gustos y necesidades en cada momento, la plataforma guarda datos recopilados a mano en los últimos cinco años por especialistas que buscan dejar recomendaciones personalizadas.

La única gran diferencia es que en este caso hay que crearse una cuenta para entrar en Ludocene, y se puede ir incluso más allá, porque lejos de la opción gratuita hay un extra para profundizar en los videojuegos. Si se quiere un acercamiento más extremo, hay una versión de unos 5 euros al mes con acceso a Discord, boletín mensual y un 'match' automático.

Swipe Games, elección y gestión de inventario

La opción de Swipe Games es la más casual de todas porque nace de una app para móviles que te deja elegir juegos hasta reorganizar tu propia biblioteca digital para ver los detalles de cada título. Además sirve como gestor, porque permite aclarar a cuáles has jugado y a qué le tienes más ganas en ese momento, para organizar los próximos pasos a futuro. Es muy similar a otras aplicaciones que te permiten elegir, pero también poner en orden tus pensamientos como pasa con otras aplicaciones para películas, series o libros.