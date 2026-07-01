DOOM: The Dark Ages – Revelations, la expansión más ambiciosa jamás creada por id Software

Gustavo Maeso 01 JUL 2026 - 16:01h.

Un contenido que añadirá entre 10 y 12 horas de juego enre su campaña, un extenso endgame, desafíos y niveles clásicos

DOOM: The Dark Ages – Un puñetazo medieval al alma de la saga

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Hace unos días tuvimos ocasión de asistir a una presentación de prensa de DOOM: The Dark Ages – Revelations que dejó una sensación muy clara: id Software no está desarrollando una simple expansión. Lo que Hugo Martin, Studio Co-Director y Game Director del estudio, mostró durante la sesión online se acerca mucho más a una campaña completa de gran escala que a un contenido descargable tradicional. De hecho, el propio director insistió en varias ocasiones en que, aunque oficialmente se catalogue como DLC, su tamaño, ambición y profundidad van mucho más allá de lo habitual.

Con una duración estimada de entre 10 y 12 horas, dependiendo del nivel de dificultad y del grado de exploración de cada jugador, Revelations busca convertirse en la culminación de todo lo aprendido por la saga durante sus 35 años de historia. Según Martin, el contenido equivale aproximadamente a la suma de las dos expansiones de DOOM Eternal y ha recibido más de un año de trabajo dedicado exclusivamente al pulido de mecánicas, encuentros, secretos y jefes finales.

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Una expansión concebida como la culminación de DOOM

Desde el inicio de la presentación, Martin volvió a insistir en una de las filosofías fundamentales de la saga moderna: en DOOM no somos la víctima. Mientras que muchos shooters construyen su experiencia alrededor de la supervivencia y la escasez de recursos, aquí somos nosotros quienes encarnamos al monstruo que los demonios temen.

Esa fantasía de poder sigue siendo el núcleo de la experiencia, pero Revelations pretende llevarla más lejos que nunca. La expansión mantiene los pilares fundamentales de la serie: combate frenético, diseño de niveles laberíntico y una narrativa que sirve para impulsar la acción sin convertirse en un obstáculo para ella. Todo está construido alrededor de una premisa sencilla: armas espectaculares, escenarios memorables y enemigos diseñados para obligarnos a dominar cada una de nuestras herramientas.

Sin embargo, el equipo también ha querido elevar considerablemente el nivel de desafío. Aunque Martin aseguró que la progresión está cuidadosamente equilibrada y que los jugadores podrán ajustar numerosos parámetros mediante los parámetros de dificultad, también dejó claro que para acceder a todo el contenido será imprescindible aprender y dominar las nuevas mecánicas.

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Y ahí es donde entra en escena la gran estrella de la expansión.

La lanza con cadena cambia por completo la forma de jugar

Si el escudo era una de las grandes novedades de DOOM: The Dark Ages, Revelations introduce una herramienta que parece destinada a redefinir por completo el combate: la Lanza con Cadena.

Toda la progresión principal de la expansión gira alrededor de esta nueva arma, hasta el punto de que buena parte de las mejoras más poderosas del juego están vinculadas a ella. Su árbol de progresión se extiende durante toda la campaña y algunas de sus habilidades más devastadoras solo se desbloquean en las fases finales de la aventura.

La lanza funciona como un nuevo sistema de movilidad y combate que añade una dimensión inédita al Slayer medieval de The Dark Ages. Entre sus capacidades destaca:

Dash de desplazamiento rápido.

Gancho para acercarnos o reposicionarnos.

Ataques de estocada.

Golpes descendentes similares al martillo de The Ancient Gods.

Lanzamiento a larga distancia como si fuese un disparo de precisión.

Movimiento orbital alrededor de enemigos.

Parrys contra ataques cuerpo a cuerpo y proyectiles.

Capacidad para destruir armaduras.

Obtención de recursos mediante ejecuciones especiales.

El objetivo de id Software es que el Slayer, tradicionalmente más pesado y contundente en The Dark Ages, adquiera una movilidad extrema.

La profundidad mecánica parece enorme, teniendo en cuanta que ahora podemos tener un arma en cada mano. Los jugadores podrán alternar instantáneamente entre escudo y lanza, desarrollar estilos de juego centrados exclusivamente en una de las dos herramientas o combinar ambas para ejecutar estrategias avanzadas de alto nivel.

Un combate todavía más táctico

Uno de los aspectos más interesantes de la presentación fue comprobar cómo id Software sigue entendiendo DOOM como una especie de ajedrez hiperveloz.

El estudio mantiene el concepto de “combat puzzle” que tan bien funcionó en DOOM Eternal. Cada herramienta tiene una función específica dentro del ciclo jugable: las armas infligen daño, la lanza y el escudo explotan debilidades y los ataques cuerpo a cuerpo generan recursos y munición.

La intención es que los jugadores encadenen constantemente estas tres capas de combate para maximizar su eficacia. Según Martin, las sinergias entre sistemas son mucho más profundas de lo que aparentan inicialmente y esconden una enorme cantidad de posibilidades para quienes quieran experimentar.

Viejos demonios y nuevas amenazas

Un DOOM no sería un DOOM sin una nueva colección de horrores infernales. Entre los regresos confirmados destacan dos nombres muy queridos por los aficionados veteranos: el Archi-vile y el Elemental del Dolor.

A ellos se suma el nuevo Mago, un enemigo diseñado para potenciar a otros demonios y escapar constantemente de nuestros ataques, convirtiéndose en un objetivo prioritario en cualquier enfrentamiento. También veremos variantes mejoradas de numerosos enemigos ya conocidos, incluyendo:

Spectre Whiplash.

Purple Hell Knights.

Nuevos zombis explosivos capaces de alterar el entorno y generar peligros adicionales dentro de la arena de combate.

Todo apunta a que el diseño de encuentros ha sido revisado para aprovechar al máximo las posibilidades de la Lanza con Cadena y la mayor movilidad del Slayer.

La exploración alcanza una nueva dimensión

Quizá la mayor sorpresa de toda la presentación fue descubrir hasta qué punto Revelations expande la exploración. Martin afirmó sin rodeos que algunos de los niveles incluidos representan “el mejor trabajo que hemos hecho jamás”. Cada escenario funciona como un enorme laberinto lleno de rutas alternativas, secretos, zonas desbloqueables y áreas que invitan a regresar una vez obtenidas nuevas habilidades.

La inspiración metroidvania es evidente. No solo habrá recompensas escondidas por todas partes, sino que el propio progreso de la campaña nos llevará a revisitar escenarios para acceder a nuevos contenidos y desafíos.

Una estructura inédita para la saga

El cambio más radical de Revelations se encuentra en su estructura. La campaña estará dividida en dos grandes bloques: la Camapaña (que representa aproximadamente el 60% del contenido total) y el Endgame (que constituye el 40% restante y se desbloquea tras completar la campaña principal).

Este ambicioso y variado endgame incluye:

Rutas completamente nuevas dentro de niveles ya conocidos.

Encuentros Praetor Suit.

Desafíos del Slayer con sistemas de puntuación.

Puzles.

Recursos exclusivos.

Mejoras avanzadas.

Niveles clásicos jugables extraídos de juegos históricos de DOOM.

Uber Bosses, Master Arenas y contenido para expertos

El contenido posterior a la campaña parece especialmente pensado para los jugadores más dedicados. Tras completar el endgame obtendremos la Llave Astral, necesaria para acceder a un Uber Boss especialmente desafiante.

Después llegará una nueva recompensa: la Llave Master Arena. Esta llave abre cuatro Master Arenas exclusivas que contienen los encuentros más difíciles jamás diseñados para The Dark Ages. Martin las describió como espacios de combate extremadamente intensos donde será imprescindible dominar todas las herramientas disponibles.

Una vez superados estos retos se desbloquearán todavía más contenidos dentro del Repertorium, incluyendo nuevas configuraciones, mapas y versiones completamente mejoradas de la Lanza con Cadena.

Un centro de operaciones mucho más ambicioso

Otra de las grandes novedades es el nuevo centro de operaciones del Slayer. Se trata de una prisión que funciona como un enorme hub central que conecta gran parte del contenido de Revelations.

Martin aseguró que supera ampliamente la Fortaleza de Eternal y que está repleta de secretos ocultos, corredores desbloqueables, puzles ambientales, elementos inspirados en los metroidvania y sistemas de seguimiento de objetivos mediante una rueda de actividades. Además, servirá como principal repositorio de información narrativa.

Narrativamente, Revelations parece tener un peso mucho mayor de lo habitual. Parece que estamos ante un capítulo decisivo dentro de la cronología del Slayer. La historia nos muestra cómo el protagonista pierde parte de sus herramientas al inicio de la aventura y cómo deberá reconstruirse hasta alcanzar un nuevo nivel de poder.

Más importante aún, sus acciones terminarán alterando el mundo que le rodea de forma permanente, lo que sugiere consecuencias relevantes para el futuro de la franquicia.

Repertorium recibe su mayor actualización

La expansión también incorpora una importante actualización del Repertorium, el modo arena personalizable e infinito de DOOM.

Martin lo calificó como la tercera y mejor versión creada hasta la fecha. Este modo seguirá permitiendo crear encuentros personalizados o utilizar configuraciones prediseñadas para disfrutar de sesiones rápidas sin necesidad de iniciar la campaña principal.

Tras la presentación, nos ha quedado la sensación de que id Software no está vendiendo un simple añadido para DOOM: The Dark Ages. Revelations parece una auténtica expansión de gran formato que introduce nuevas mecánicas, una estructura de progresión completamente inédita, una enorme cantidad de contenido endgame y una de las herramientas más prometedoras que hemos visto en la saga moderna.

La Lanza con Cadena tiene potencial para convertirse en una revolución comparable a lo que supuso el gancho de la Super Shotgun en DOOM Eternal, mientras que la apuesta por la exploración, los desafíos avanzados y la rejugabilidad apunta a ofrecer una experiencia mucho más profunda de lo habitual.

Si todo lo mostrado termina funcionando tan bien como promete, estaremos ante una de las expansiones más ambiciosas y completas que id Software ha desarrollado jamás para DOOM. Lo comprobaremos el próximo 7 de julio, cuando acompañemos de nuevo al Slayer por nuevos desafíos.