Los 3 proyectos a lo manager que nacen del drama de PC Fútbol 8

Juan Pérez 02 JUL 2026 - 16:20h.

Tres versiones de desarrollos alternativos que siguen la sombra de Una Partida Más

Las 4 alternativas gratuitas a PC Fútbol 8 con pura esencia manager

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El proyecto de PC Fútbol 8 lleva casi dos meses sin dar señales de vida después de la última promesa tras decenas de excusas, pero su espíritu está detrás de un listado de proyectos fan made en una oleada donde la IA es la gran protagonista. La ausencia de Héctor Prats en la ecuación, el silencio sobre su desarrollo no suponen una pausa en la ejecución de locuras de todo tipo, aunque lejos de la oficialidad de la marca.

El volcado de los juegos de PC Fútbol 8 de manera gratuita a internet es uno de los grandes éxitos para la comunidad de los últimos años, superando las expectativas de un juego que no existe como lo es el de Una Partida Más. Bajo esa premisa, son muchos los que quieren aprovechar el boom de alinearse a la saga para sacar tajada, crear un título propio o adaptarse a la fuerza del naming para crear algo alternativo. Y entre todo, el mejunje es cuanto menos curioso.

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En los últimos días los foros más conocidos del mundillo donde más se habla de PC Fútbol tienen un denominador común, el desarrollo de tres juegos que beben de la saga original para crear nuevos títulos. El más surrealista de todos es uno que denomina su proyecto PCF o PCFootball X con la intención de recaudar 100.000 euros para recaudar 10 euros por cada jugador en una puesta en escena que recuerda mucho a las que no han salido adelante en los últimos años.

Su idea es contratar a una empresa para realizar un PC Fútbol con opciones similares a las del 7.0 y la estrategia pasa por "evitar desastres de otras empresas de sobra conocidos", por lo que promete recaudar el presupuesto durante un año con 10 euros por persona hasta el 19 de julio de 2027, y si no produce un título jugable, pagará indemnizaciones. Raro, muy raro.

La segunda de las propuestas es un fiel seguidor que, con la ayuda de la IA, quiere reconstruir PC Fútbol 5 desde cero con la intención de exponer el juego de manera gratuita, sin beneficios. Define que no es un mod como de costumbre, sino un proyecto transversal para mostrar al mundo el juego original pero mejorado.

El tercero es un proyecto manager de un programador que en su momento realizó extensiones para PC Fútbol 2001 que está empezando a avanzar y pide la colaboración del público. No tiene prisas, pide la colaboración del foro y si no llega a ejecutarlo, compartirá el código para que otro avance con el desarrollo. Por ahora tiene ligas de Primera y Segunda, Copa del Rey y Supercopa de España en un juego operativo que no tiene fichajes ni transiciones entre temporadas.

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Todas son creaciones fan que se montan en la ola del caos y la ausencia de PC Fútbol 8 sin pensar si este es el mejor momento para volver a relanzar desde el fan made un juego denominado o salido del afán de PC Fútbol. Son extremos muy diferentes, pero sin duda llama la atención tal oleada para construir algo gracias a las herramientas actuales, un camino de espinas por lo vivido con Una Partida Más que aquí tiene un reflejo en el interés del público en mantener viva la llama de la saga a pesar de vivir desde una alternativa fan.