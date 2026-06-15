1666: Amsterdam abre las puertas de su universo con el primer episodio de Behind the Shadows

Gustavo Maeso Madrid, 15 JUN 2026 - 16:40h.

Patrice Désilets, creador de Assassin's Creed, muestra la visión creativa detrás del nuevo proyecto de Panache Digital Games

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La ciudad de Ámsterdam vuelve a convertirse en un escenario de misterio, historia y exploración gracias a 1666: Amsterdam, el ambicioso nuevo proyecto de Panache Digital Games liderado por el creador de videojuegos Patrice Désilets, conocido por trabajar en juegos como Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo y por crear la saga Assassin's Creed. El estudio canadiense ha presentado oficialmente el primer episodio de Behind the Shadows, una nueva serie de diarios de desarrollo diseñada para mostrar cómo está tomando forma este esperado título narrativo.

Bajo el título “The Vision: The Real City That Became a Myth”, este primer capítulo profundiza en la filosofía creativa del proyecto y revela cómo el equipo está transformando la Ámsterdam del siglo XVII en un entorno interactivo cargado de secretos, supersticiones y decisiones narrativas.

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Un viaje real para construir una ciudad virtual

Uno de los aspectos más llamativos del diario de desarrollo es la importancia que Panache Digital Games ha otorgado a la documentación física del entorno. Lejos de limitarse a fotografías o archivos históricos, el estudio organizó un viaje colectivo a Ámsterdam en 2024 para que todo el equipo pudiera experimentar la ciudad de primera mano.

Según explica Désilets en el vídeo, la intención era que cada desarrollador “entrara” literalmente en el universo del juego antes de construirlo digitalmente. El creativo asegura que compartir esa experiencia colectiva fue esencial para transmitir la identidad del proyecto y ayudar al equipo a comprender las dimensiones reales de las calles, los canales y la arquitectura de la capital neerlandesa.

Jean-François Boivin, cofundador y productor ejecutivo del estudio, también destaca la diferencia entre trabajar únicamente con referencias visuales y vivir el entorno físicamente. Para el equipo, caminar por los callejones, escuchar el sonido de los canales y percibir las texturas urbanas resultó clave para capturar la atmósfera que quieren trasladar al jugador.

Ese enfoque encaja con la trayectoria de Patrice Désilets, conocido internacionalmente por apostar por experiencias históricas profundamente inmersivas. Aunque Panache Digital Games ya demostró su interés por la evolución humana y la exploración sistémica con Ancestors: The Humankind Odyssey, ahora el estudio parece apostar por una propuesta todavía más narrativa y urbana.

Exploración libre y múltiples formas de descubrir la ciudad

El diario también ofrece nuevos detalles sobre las mecánicas de exploración de 1666: Amsterdam. Una de las características más interesantes será la libertad de movimiento dentro de la ciudad. Los jugadores podrán entrar en viviendas, desplazarse por tejados y descubrir rutas alternativas dependiendo de cómo decidan afrontar cada situación.

El juego incorporará además un compañero felino que acompañará al protagonista durante la aventura. Esta mecánica promete abrir nuevas posibilidades jugables y convertirse en uno de los elementos diferenciales del proyecto. Según explica Maxime Fortin, senior level designer del estudio, los jugadores podrán acceder a casas a través de ventanas junto a su gato y encontrar oportunidades distintas según el camino elegido.

Todo apunta a que Panache Digital Games busca construir una experiencia basada en la observación, la exploración y la toma de decisiones orgánicas, alejándose de las estructuras lineales tradicionales. El diseño de niveles parece orientado a recompensar la curiosidad del jugador y a convertir cada rincón de la ciudad en un espacio potencialmente narrativo.

Una producción con identidad cinematográfica

Otro detalle destacado del anuncio es que este primer episodio de Behind the Shadows fue grabado en el histórico Château Ramezay de Montreal, un enclave que ayuda a reforzar el tono histórico y casi ceremonial de la producción audiovisual.

La serie de diarios de desarrollo continuará publicándose de forma periódica y servirá para mostrar nuevos aspectos de 1666: Amsterdam durante los próximos meses. Con esta estrategia, Panache Digital Games busca mantener una relación cercana con la comunidad y ofrecer transparencia sobre el proceso creativo del proyecto.

La sinopsis oficial del juego deja claro que 1666: Amsterdam apostará por una narrativa marcada por secretos, memoria y poder. La historia girará en torno a Noa y su “Commencement”, un proceso mediante el cual heredará el manto del “Collector”. A partir de ahí, los jugadores deberán descubrir una conspiración que atraviesa generaciones mientras exploran una ciudad marcada por fuerzas ocultas.

Panache Digital Games ha confirmado que 1666: Amsterdam llegará primero en formato Early Access para PC en algún momento de 2026, mientras que las versiones para consolas se publicarán posteriormente.