The Walking Dead: Streets of Survival, vuelven los caminantes en un beat'em up pixelado

Gustavo Maeso Madrid, 15 JUN 2026 - 11:43h.

Rick, Daryl y Michonne protagonizan un nuevo juego de acción arcade con licencia de la saga de AMC

World of Tanks y The Walking Dead unen fuerzas en un crossover apocalíptico

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El universo de The Walking Dead vuelve a expandirse en el mundo de los videojuegos con una propuesta que mezcla nostalgia arcade, acción desenfrenada y algunos de los personajes más queridos de la franquicia. TRAILMARK Games y AMC Global Media han anunciado oficialmente The Walking Dead: Streets of Survival, un nuevo beat ‘em up para un jugador que llegará próximamente a PC y consolas.

La nueva aventura nos pondrá en la piel de supervivientes icónicos como Rick Grimes, Daryl Dixon y Michonne en una reinterpretación del célebre arco argumental “All-Out War”, uno de los enfrentamientos más intensos y recordados de la serie televisiva. El título estará disponible en PC a través de Steam, además de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

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Un homenaje moderno a los clásicos arcade

Durante los últimos años hemos visto cómo el género beat ‘em up ha vivido una auténtica resurrección gracias al éxito de propuestas como Streets of Rage 4 o Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Ahora, The Walking Dead: Streets of Survival quiere sumarse a esa tendencia recuperando el espíritu de los clásicos de recreativa, pero trasladándolo al devastado mundo postapocalíptico de AMC.

El juego cuenta con una estética retro pixel art combinada con efectos visuales modernos y secuencias dinámicas que prometen aportar espectacularidad a cada combate. Según sus responsables, la experiencia estará centrada en ofrecer enfrentamientos rápidos, contundentes y cargados de acción, donde los jugadores tendrán que abrirse paso entre hordas de caminantes y enemigos humanos especialmente peligrosos.

Uno de los grandes atractivos será precisamente el uso de personajes emblemáticos de la serie, cada uno con su propio estilo de combate y armamento característico. Rick utilizará su inseparable revólver Magnum, Michonne hará gala de su letal katana y Daryl volverá a demostrar por qué su ballesta sigue siendo una de las armas más icónicas de toda la franquicia.

La guerra contra Negan vuelve a comenzar

La historia reinterpretará el famoso conflicto entre Rick y los Salvadores liderados por Negan, una de las etapas más oscuras y violentas de la ficción televisiva (y de los cómcs). En esta ocasión, el jugador recorrerá localizaciones emblemáticas como Alexandria, Hilltop o el Santuario, mientras combate tanto contra caminantes como contra las fuerzas enemigas.

Además de las oleadas masivas de no muertos, el juego incluirá enfrentamientos contra jefes inspirados en algunos de los caminantes más memorables vistos en pantalla. Entre ellos destaca Winslow o el perturbador Well Walker, enemigos diseñados para ofrecer batallas más complejas y espectaculares.

Por supuesto, Negan también tendrá un papel protagonista. El carismático villano y su mano derecha Simon actuarán como grandes antagonistas del juego en combates de varias fases donde la estrategia y la habilidad serán fundamentales para sobrevivir.

Acción intensa pensada para rejugar una y otra vez

Desde TRAILMARK Games aseguran que The Walking Dead: Streets of Survival ha sido diseñado para ofrecer una gran rejugabilidad. Cada personaje contará con movimientos únicos, combos especiales y ataques devastadores que permitirán experimentar diferentes estilos de juego.

El título incluirá múltiples niveles de dificultad y un sistema orientado a incentivar nuevas partidas para perfeccionar técnicas y superar desafíos cada vez más exigentes. Para quienes busquen una experiencia menos exigente, también habrá un modo Easy opcional pensado para jugadores casuales.

Todo apunta a que el estudio quiere atraer tanto a los seguidores históricos de The Walking Dead como a los aficionados al género arcade. Esa combinación de fan service, acción clásica y estética retro puede convertirse en una fórmula especialmente atractiva en un mercado donde los beat ‘em up vuelven a estar más vivos que nunca.