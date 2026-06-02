Cómo y dónde ver el Summer Game Fest con horarios exactos

Juan Pérez 02 JUN 2026 - 20:33h.

Todos los ases preparados por Geoff Keighley

Las rebajas de Xbox a las puertas del Showcase en el 'No E3'

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La baraja del 'No E3' tienen demasiados ases como para saber cuál puede ganar la partida durante la próxima semana, pero el palo del Summer Game Fest puede jugarse todas las manos por su variabilidad en el mercado. El valor de estar en todas las plataformas y con tantos contactos como tiene Geoff Keighley permite llegar a PS5, Xbox, PC, móviles e incluso Valve para afianzar el show en la noche del viernes 5 de junio.

"El Summer Game Fest más grande hasta la fecha", con ese lema arranca la jugada Keighley justo antes de ver el inicio de la partida de la mano del State of Play de este martes. Con la conexión de todas las casas, el reclamo de los third parties y el aval de llegar con un refuerzo especial para el viernes, la noche promete ser de las más grandes de la historia lejos de los premios de The Game Awards.

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La promesa de Geoff no siempre cumple con las expectativas, pero ha revelado tantas cosas que es difícil no generar ilusión en un entorno donde pueden pasar cosas tan locas como un nuevo juego de Square Enix, de Naughty Dog o una consola de Valve. Es imposible saber dónde se va a encajar todo, pero lo cierto es que en cualquiera de los escenarios, es posible que sean el gran cierre del Summer Game Fest.

El punto de partida es que todos pueden estar con Geoff más allá de la exclusividad de cada casa. Si el State of Play decide apostar por el nuevo God of War comandado por Cory Balrog, quizás su segunda bala se la deje al Summer Game Fest y por esa regla de tres, la ambición de llegar a más gente puede generar titulares compartidos en todo momento.

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A todo eso hay que sumarle jugadas que se repiten cada año como la constante que aporta Capcom a los eventos de Keighley, algo de mucho valor a sabiendas de que lleva varios años al más alto nivel. Y con Onimusha a la vuelta de la esquina junto a los rumores del DLC de Dragon's Dogma 2, todo puede pasar incluso en IP's más recientes como Monster Hunter o Resident Evil.

Square Enix parece otro de los invitados estrella no por su cantidad, sino por la calidad de sus productos con Final Fantasy VII: Parte 3 planteada y quizás algún vínculo con The Adventures of Elliot. A partir de ahí el reconocimiento con alguna saga relevante más aliada con Xbox como Persona no se puede descartar, sobre todo después de los rumores de la sexta entrega o la más que posible salida de Persona 4 Revival en febrero de 2027.

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Con Tomb Raider: Legay of Atlantis y Blood Message confirmados, la lista de Keighley va a ser especialmente larga con la inclusión de anuncios y muchos juegos como servicio que son habituales. Pero detrás del baúl de billetes, el valor de la industria pasa por la unión de indies y grandes sagas ante una fiesta como la del Summer Game Fest, que todavía quiere ser el patrio del recreo de lo que era el E3.

El horario y la duración del Summer Game Fest

El viernes 5 de junio se repite el mismo plan trazado el martes por Sony, por lo que el horario de inicio del Summer Game Fest en España pasa por la cita a las 23.00h. Una noche larga que pasa por el valor vespertino en Latinoamérica.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 15.00h.

México (CDMX), Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 16.00h.

Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela: 17.00h.

Argentina, Brasil y Uruguay: 18.00h.

A priori la retransmisión pasa por el canal oficial de The Game Awards en YouTube, a lo que se suman todos los grandes creadores con sus reacciones. Los compañeros de Chiclana and Friends estarán al pie del cañón en sus respectivos canales de Twitch así como Revenant, Alexelcapo, Knekro, Dan (Puerta al Sótano) o Illojuan entre otros.