Los 15 iniciales de Digimon Up que se amplían en el rol de support

Juan Pérez 27 MAY 2026 - 12:18h.

Cada combate tendrá una mascota principal y cinco de apoyo

Digimon Story Time Stranger, un desafiante regreso a la adolescencia

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El descubrimiento paulatino de las mecánicas de Digimon Up, el nuevo V-Pet con combates por turnos, es parte del encanto de saber cómo va a redirigir la franquicia a sus jugadores al mobile de cara a los próximos meses. Con la acumulación de información del evento 'Terriermon Assistant Lab', el juego de móviles adelanta algunos de los detalles más significativos como los 15 digimon principales con ausencias sonadas como Gekomon.

La promesa de las más de 200 criaturas en Digimon Up tiene unas comillas gigantescas por todo lo que significa dividir el rol de las criaturas para los combates entre el luchador principal y los supports. La dinámica principal del juego se enfoca en la crianza con las digievoluciones como parte del contexto en la lucha, pero en ese entorno sólo hay 15 elegidos para ser los protagonistas, y estos se denominan Partner Digimon.

El gran dilema es que de los 200 elegidos sólo hay 15 que van a tener este rol y han sido descubiertos al completo, dejando de lado a algunos personajes míticos que sí deben aparecer en el rol de apoyos. Porque al fin se ha explicado cómo van a ser los combates, un enfrentamiento donde un digimon lidera la lucha con cinco compañeros en una especie de banquillo que le dan soporte con cualidades diferenciales.

Todo empieza en el digihuevo

La primera elección de Digimon Up es seleccionar uno de los 15 digihuevos para criar y entrenar a los elegidos de cara al combate con seis evoluciones pendientes. Es el punto de partida que seguramente de más de una opción para ejecutar la partida con diferentes posibilidades, y Agumon será una de las elecciones más obvias.

El combate ofrece un Partner Digimon con cinco acompañantes de apoyo que estarán activos en todo momento durante la batalla, pero con un rol muy diferente. No hay muchos detalles, pero lo normal es que el principal tenga las habilidades activas, y el resto las pasivas como sucede en otros juegos del estilo.

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Uno de los agregados más interesantes es la aparición de cartas para ejecutar determinadas habilidades en combate como estos cuatro ejemplos, aunque en este caso se esconden las descripciones para acumular hype.

A partir de ahí el concepto de la customización también parece bastante presente con lo que respecta a elementos sagrados del anime, porque el digivice será una de las partes a moldear según el jugador. Tanto es así que se pueden llegar a crear cualquiera de los conocidos en la ficción en las diversas temporadas, donde van cambiando y evolucionando tanto como ahora quiera adaptar cada usuario.

Los 15 digimon elegidos como Digimon Partner

La primera temporada del anime está muy presente en la elección del inicial con todos los digimon disponibles para la primera decisión del juego, pero la lista se juega con varias generaciones para ofrecer un pack interesante.

Agumon

Gabumon

Biyomon

Tentomon

Palmon

Gomamon

Patamon

Gatomon

Veemon

Armadillomon

Hawkmon

Wormmon

Guilmon

Renamon

Terriermon

La gran pregunta es la limitación de personajes con respecto a la elección del digimon principal, porque puede que sólo se pueda elegir a uno hasta llevarlo a la máxima evolución y ahí empiece el desbloqueo de otro digihuevo. Una herramienta por descubrir que puede guardar ahí varios elementos del gacha con micropagos.

Con la promesa de la mecánica del auto-play para jugar en segundo plano y la activación de la franquicia, este Digimon Up deja cada vez más detalles para ser uno de los juegos a seguir en móviles durante este 2026 a la espera también del card game de la franquicia con Digimon Alysion.