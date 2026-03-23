¿Cómo se jugará a Digimon Up? El juego de móviles V-Pet con cartas y combates

Juan Pérez 23 MAR 2026 - 12:34h.

Los sprites originales vuelven a Digimon Up

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La resurrección del mundo digital desde el Digivice se presenta más allá de Digimon Alysion (el juego de cartas) y regresa de la forma más inverosímil a la escena con Digimon Up, un juego móvil enfocado en la crianza, el combate y las cartas. Con una pequeña muestra de lo que puede ser el juego pero suficientes pistas como para investigar sobre su futuro, el nuevo título de Bandai Namco después del éxito de Time Stranger representa lo que muchos jugadores de la franquicia llevan años pidiendo. Algo que han tenido en muchas sagas pero con la prioridad que ahora presenta el nuevo dispositivo.

Tener un Digivice en la mano en la época donde cualquiera podía imaginarse junto a Agumon, Gabumon o Patamon en un universo imaginario es ahora algo más fácil de imaginar. Lejos del tamagotchi de turno, esa realidad para alimentar a los digimon formaba parte siempre de algo más grande en los videojuegos, pero ahora parece ser el elemento troncal de muchas horas pendientes en la recolección de criaturas en lo que apunta a ser un gacha gratuito.

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En una época donde Digimon le ha plantado cara a Pokémon en cuanto a planteamiento con Digimon Story: Time Stranger, el rumbo ahora propone algo muy diferente. Aunque en ventas no hay competición, el planteamiento de este nuevo RPG deja uno de los mejores títulos de la franquicia hasta la fecha en forma, fondo y expansión, por lo que las aspiraciones para llegar a un nuevo título aunque sea móvil eleva las expectativas. Sobre todo por lo que trae bajo el primer teaser.

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El juego definitivo de Digimon es aquel que guarda la llave de lo que tenía la famosa serie de animación y el anime, el buen rollo con las mascotas virtuales, el cuidado de las mismas, la conexión, la evolución y el combate. Todo eso está presente en el planteamiento de Digimon Up, aunque por ahora no hay mucho más que los elementos del juego sin la forma exacta de cómo van a aparecer en el juego.

Con los sprites oficiales de algunos de los digimon presentes, todo apunta a que las mecánicas de crianza serán la vase de un V-Pet fortalecido por el cuidado del compañero. Recolección de huevos, alimentación, conversaciones y evolución, los cuatro puntos que pueden marcar una base repleta de monstruos antes de llegar a las cartas y las batallas. Porque Digimon siempre ha establecido ese vínculo antes de entrar en la estrategia de la pelea desde aquel mítico Digimon World de la P1.

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De lo mostrado hasta ahora llama la atención el concepto del "viaje que se mueve con tu vida" para entender que puede ser un juego a integrar en el día a día sin chupar las 300 horas diarias que piden otros gachas. Claramente el juego es un RPG de recolección de monstruos basado en un free-to-play para móviles con un sistema de gacha, pero todavía no hay detalles sobre ello ni sobre la fecha de lanzamiento, confirmada sólo para algún momento de 2026.

Digimon Up sí distingue que cada digimon va a ser único, lo que sin lugar a dudas va a diferenciar nuestro Biyomon del enemigo porque cada uno va a tener estadísticas diferentes. Y ese punto es fundamental de cara a los combates, a la crianza y a la personalización de cada jugador. De ahí hasta la mega Digievolución hay muchos pasos, sobre todo por la forma en la que eso se puede plasmar.

Sin ser un referente, Monster Rancher 1 y 2 DX tienen un perfil muy parecido aunque lejos de la estética, porque en este caso el pixel es el protagonista del género. Pero ahí estaba todo, incluso minijuegos para fortalecer a los monstruos...aunque el combate por turnos parecía algo más tosco de lo que puede ser en Digimon Up por la propuesta inicial. En ese punto sí podría ser algo así como un Moonstone Island con mazos únicos por cada digimon. Lo cual implementaría un sistema de gacha mucho más amplio, aunque la única pista online en la web es un planteamiento de 3v3 que no está ni mucho menos confirmado.

Digimon Up apunta a ser ese típico juego que nos lleva a viajar a los 90 para tener el dispositivo en las manos, sólo falta ver si ese "se mueve con tu vida" tiene algo que ver con un estilo de movimiento a lo Pokémon GO. En cuanto a las carats de los combates, lo más lógico es rescatar la mecánica de Digimon Tamers para no chocar con el juego de cartas de Digimon Alysion, otro juego planteado también para móviles. Por eso las cartas aquí pueden ser potenciadores puntuales para la batalla o con algún extra, porque lo normal es que los digimon tengan sus propios ataques. Un mundo por descubrir que sin duda se coloca como uno de los juegos móviles a esperar de 2026.