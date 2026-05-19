La fecha de Digimon Up, un placeholder con pistas para verano

Juan Pérez 19 MAY 2026 - 12:31h.

Mucho más allá del publicado mes de julio

Digimon Alysion, todo sobre el juego de cartas móviles visto en la Digimon Con 2025

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El valor de Digimon Up sigue al alza para enmarcar la esencia de la recolección y los combates desde los prismáticos del juego móvil pendiente de fecha de estreno. A pesar de la cercanía con una fecha de lanzamiento para verano después de la aparición de una publicación en la store tanto de android como de iOS, el juego da marcha atrás para asegurar que es un placeholder, lo que envía el juego más allá del verano.

El refuerzo en el mercado de la saga con Digimon Story Time Stranger, una auténtica joya tiene continuidad en el mobile con un abrazo pixelado tanto en el cuidado como en los combates planteados para lo nuevo de Bandai Namco. La noticia en las últimas horas era la aparición de una fecha, el 28 de julio de 2026, como el lanzamiento del juego desde la tienda mobile de las diferentes plataformas, pero está muy lejos de la oficialidad.

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El revuelo creado en la comunidad ha obligado a Digimon Up a desmentir esa fecha como la del lanzamiento oficial del juego a pesar de estar en la store, por lo que es un placeholder obligatorio que no tiene nada que ver con la puesta en escena. De hecho en la página sí hay detalles reales como la información actual confirma que se requiere en iOS 15.00 o superior para poder jugar a Digimon Up en buenas condiciones, además de la certificación del idioma español entre los diez iniciales.

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El mensaje de los desarrolladores indica que la fecha nunca ha sido real, y es totalmente lógico porque a día de hoy todavía está presente la lanzadera promocional para el registro previo (va ya por 200.000 jugadores). Porque Digimon Up arrastra mucho hype de la franquicia por volver a los orígenes, pero por ahora no hay detalles significativos del gameplay ni imágenes más allá del primer tráiler donde apenas hay retazos de lo que va a ser el juego.

Actualmente parece difícil imaginar que un juego móvil como Digimon Up pueda tener presencia en alguno de los grandes eventos de verano enmarcados en el 'No E3', pero la realidad pasa por el músculo de la franquicia. La saga como tal tiene un peso gigantesco en el entorno, por lo que no es extraño imaginar un anuncio a lo grande a lo largo del mes de junio para mostrar el primer gancho con el gameplay junto a la fecha de lanzamiento.

Quizás el Summer Game Fest no es el escenario más lógico, pero en un entorno donde hay tantos actores protagonistas especializados en juegos indies o de móviles, es una de las opciones más lógicas. Ahora la hoja de ruta debe pasar por un tráiler de jugabilidad en el mes de junio y quizás la promesa de una prueba abierta o una beta cerrada para dejar un buen sabor de boca en la comunidad, un sneak peek fundamental de cara a lo que pueden ser los próximos seis meses. Sobre todo hasta conocer la fecha prometida para salir al mercado en algún punto de 2026.