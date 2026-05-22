Digimon UP confirma su perfil de V-Pet con más de 200 criaturas

Juan Pérez 22 MAY 2026 - 14:36h.

Uno de los dos títulos pendientes para 2026 junto a Alysion, el juego de cartas

La fecha de Digimon Up, un placeholder con pistas para verano

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El valor de la crianza y del combate por turnos vuelve a la saga con Digimon Up, uno de los dos grandes juegos prometidos para móviles en este 2026 que llega con el aval de más de 200 criaturas de inicio. Con el perfil del free-to-play y la promesa de partidas rápidas, la apuesta es la de unificar el RPG con la crianza para impulsar esa mascota virtual del anime y el manga en una nueva versión.

El peso del mobile dentro de la franquicia Digimon llega a su mejor momento después de unos últimos meses donde Time Stranger ha demostrado que la saga está en su punto álgido también en la última generación de consolas. En ese espacio para brillar tanto android como iOS toman peso tras los anuncios de Up y Alysion, un combo entre el RPG y las cartas respectivamente que ofrece un mix perfecto con cada vez más detalles descubiertos.

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La cobertura del juego está por ahora anclada al primer tráiler y algún breve comunicado por redes sociales, pero la realidad es que apenas hay gameplay del mismo. Por esa razón el anuncio de novedades mediante la revista japonesa V-Jump es el mayor punto de interés de los fans porque se han confirmado esos 200 digimon de lanzamiento para el juego, aunque con diferentes perfiles. La información habla de que la cifra parece englobar tanto los personajes principales que se pueden entrenar como los de apoyo, lo que amplía las líneas evolutivas lo suficiente hasta generar un entorno digno de la saga completa.

Por ahora el listado confirmado está subrayado por el primer tráiler, lo que deja algunos de los digimon más sonados de la saga sobre todo con una sombra prolongada sobre la primera temporada del anime. Al igual que ha sucedido en los últimos años con los juegos de Pokémon, el enlace principal está en recuperar no sólo a los fanáticos, sino a otro gran grupo que lleva desde los 90 anclados a Digimon. De ahí la presencia de tantas caras conocidas.

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Agumon

Gabumon

Biyomon

Tentomon

Palmon

Gomamon

Patamon

Gatomon

Veemon

Guilmon

Tyrannomon

Frigimon

Meramon

Andromon

WarGreymon

MetalGarurumon

Imperialdramon

Gekkomon

Numemon

Por ahora el juego tiene un claro enlace de entrenamiento de esa mascota virtual no sólo para potenciarlo de cara a la digievolución, sino también en sus habilidades y estadísticas básicas. De ahí nace la ampliación al combate porque hay una percepción global gracias a la presencia de acompañantes, los digimon de apoyo que estarán presentes en lo que parecen enfrentamientos 4v4.

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Con el pixel art como referente y el recuerdo del famoso Digivice como parte conceptual del juego, la idea pesa para tener Digimon Up como uno de los juegos a seguir para este 2026. Y no será el único, porque si Pokémon ha roto todos los pronósticos con los más de 200 millones de descargas de su TCG para móviles (Pocket), la apuesta de Digimon Alysion es la misma dentro de su universo, y también está planteado para este año.