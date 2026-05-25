KOI vs G2, horarios del duelo en playoffs con spot para el MSI

Juan Pérez 25 MAY 2026 - 12:35h.

Tras la paliza a Team Vitality, el primer jefe es un samurái

La razón por la que Movistar KOI está cerca del EWC a pesar de perder contra Karmine Corp

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El estandarte del mejor League of Legends competitivo pasa por la tarde de este lunes 25 de mayo con el mejor de cinco entre Movistar KOI y G2 Esports en busca de una victoria con doble significado. El campeón de los ganadores en el winner bracket busca un hueco en la gran final de la LEC, una plaza que da la clasificación directa al MSI con todo lo que supone incorporar al calendario otro evento internacional entre revanchas y venganzas.

La paliza de Movistar KOI al 'todopoderoso' Team Vitality de Naak Nako coloca un 3-0 impensable para la mayoría pero lógico para los que esperan al equipo de las carpas cuando llega la postemporada. La carpa, convertida en dragón, demuestra de qué es capaz Elyoya cuando toma el liderazgo de un quinteto capaz de todo, hasta el punto de desactivar al MVP y a todo su equipo en una serie repleta de momentazos.

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Las palabras de Team Vitality sobre Myrwn para denostar al toplaner de KOI se ha vuelto en contra de los franceses para darle espacio a una narrativa que ahora sólo pasa por el equipo de Ibai Llanos. Las carpas están de nuevo en la élite en busca de un puesto en la final ante un equipo al que vienen de ganar, porque el 2-1 de Movistar KOI a G2 en el Roadtrip de Madrid es la última referencia de una serie que se repite constantemente en playoffs en los últimos años.

El elemento común tanto del fin de semana en Madrid como del primer partido de los playoffs es Elyoya, y no es una casualidad lo que ha pasado. En declaraciones durante el roadtrip, Jojopyun se llevó un pequeño 'palo' de Álvaro por tomar el liderazgo de la partida en algún mapa, y lo cierto es que su rol no es exactamente el de ser el shotcaller del equipo. Desde entonces la serie al completo con G2 y el Bo5 contra Team Vitality ha demostrado un control total del mapa.

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A eso hay que sumarle la renovación de Elyoya por las carpas hasta 2028 con una vinculación histórica por lo que se ha conseguido y lo que está por delante en el proyecto de Ibai Llanos.

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Lunes 25 de mayo

La partida a cinco mapas entre G2 Esports y Movistar KOI promete ser una de las más sonadas de la temporada por todo lo que supone para el League of Legends europeo. Con Karmine Corp como tercer elemento desde el lower bracket, los tres equipos parecen estar en una espiral de debilidades y fortalezas entre ellos como si de un combate pokémon se tratase. Por eso el spot para la final es fundamental desde las 17.00h. de la tarde en España.

17.00h. G2 Esports vs Movistar KOI

En Latinoamérica los horarios son perfectos para arrancar el día si no hay un lazo de obligación pendiente: