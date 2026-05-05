La extraña filtración de Final Fantasy VII: ¿Return? para el Summer Game Fest

Juan Pérez 05 MAY 2026 - 10:24h.

Un nubarrón negro que si acierta, es por aparecer en el evento de Geoff Keighley

Todo lo que se puede hacer en la demo de Final Fantasy: Rebirth en Switch 2 y Xbox Series

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Los excesos de la industria de los videojuegos en la cercanía de los eventos del 'No E3' son constantes desde los rumores a la multitud de filtraciones, más aún con un caso tan sonado como el de Final Fantasy VII: Parte 3. El cierre de la trilogía está a punto de caramelo después de las últimas entrevistas de sus desarrolladores, pero una extraña revelación refuerza la aparición del nuevo tráiler en el futuro Summer Game Fest con lo que prepara Square Enix para el desembarco definitivo.

La información salida de ResetEra la expone el contacto cercano de una persona que trabaja como conector entre Square Enix y Summer Game Fest, y aclara que el tráiler de lo nuevo de Final Fantasy VII: Parte 3 será parte del evento de Geoff Keighley. Raro, con muchos interrogantes pero sin duda es un leak extrañamente detallado. Tanto es así que se atreve a decir que los japoneses han intentado ser el gran cierre pero la organización se ha negado porque tiene algo más grande entre manos. Y en medio de ese caos a un mes del directo, los detalles de ese vínculo se habrían filtrado con múltiples mecánicas nuevas del juego.

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La primera noticia es la supuesta denominación del juego como Final Fantasy VII: Reunion, un cierre lógico a sabiendas qué sucede al final de Rebirth con todo lo que supone la ejecución del multiverso en un juego que reconstruye la historia original y va a más. En la información se habla de una ventana de lanzamiento para principios de 2027, lo que cuadra con la estimación hasta la fecha de coincidir con el 30 aniversario del juego original de 1997 de cara al 31 de enero.

En cuanto a la jugabilidad la supuesta filtración habla de tener tres miembros jugables permanentemente activos, de un sistema de combates por turnos como extra, un mapa el doble de grande y una nueva subclase de objetos llamada previsiones. En la explicación ahonda en cómo sería el combate por turnos actualizado, pero hay demasiados fallos en la matrix para entenderlo como algo posible.

La veracidad de la filtración, en duda

Aún así desde Resetera no le dan fiabilidad a la filtración y tanto es así, que han eliminado por completo el post de su web eliminado así la credibilidad. De hecho hay parte del contenido que es bastante extraña no sólo por lo que supone el regreso del combate por turnos, sino por tener una activación con un mes de antelación de un tráiler completo que va a estar en el juego, porque se da por supuesto que la fuente ha visto el tráiler y de ahí saca la información.

Tampoco cuadra tener la información de una negociación entre Square Enix y Summer Game Fest por colocar el evento al final, como igual de raro es saber que si no están en el final, estarán al principio...y además con vídeo extra del desarrollo. Es algo absurdo que rompe todas las trazas de la veracidad, y aún así alimenta el hype por descubrir qué puede suceder dentro de un mes, porque lo más lógico es ver el anuncio en el evento de Geoff. La razón es crucial, la separación directa de Sony para entrar de lleno en un posible lanzamiento en todas las consolas y en PC de lanzamiento para llegar a muchos más jugadores de salida.

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Por eso a día de hoy no hay absolutamente nada confirmado más allá del descubrimiento puntual de Hamaguchi, que dice haber jugado ya 40 veces el juego completo. Return, Reborn o como se llame, la realidad es que el concepto del regreso debe estar presente, mientras que la jugabilidad y las sorpresas quedan para principios de mayo si las previsiones y la lógica no fallan.