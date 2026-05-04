Los 5 códigos gratuitos de Saros, regalos gratuitos en la PS Store

Juan Pérez 04 MAY 2026 - 12:25h.

Un pack de avatares para representar lo nuevo de Housemarque

El interrogante del State of Play de abril que huele a PlayStation Showcase

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El refuerzo de Saros enclaustrado en la exclusividad de Housemarque y Sony deja uno de los mejores títulos del año hasta la fecha no sólo por la sensación de la prensa en Metacritic (87), sino de la comunidad con el paso de los días. La continuación espiritual de Returnal ofrece un vuelco a la experiencia del roguelike con mucho más plataformeo, más posibilidades jugables y un aroma a mezclar el bullet hell en tercera persona con una esquiva constante con regalos para la comunidad.

Uno de los mejores envoltorios de PlayStation con Saros es el empujo no sólo en el marketing, sino en los pequeños detalles para impulsar el abrazo al jugador con detalles pequeños y cercanos. En pleno debate sobre el próximo Showcase o State of Play a las puertas del 'No E3', el juego de Housemarque es una proyección de uno de los juegos más sonados en PS5 para 2026, y en ese listado de deseos aparece una caja con seis avatares directos al perfil.

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Con sólo entrar en la PS Store y colocar el código de la región adherida al país de cada usuario, es fácil personalizar la cuenta de cada una de las seis versiones para la imagen de perfil:

Europa: QLD2-2HD4-4NA2

Americas: BN5Q-7B28-G7ND

Asia: T23N-MDCL-569D

Japan: HEKJ-925F-XG3M

Korea: ED22-899Q-69JN

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Este plus es sólo parte de la esencia de un juego que revitaliza el género no sólo por la ampliación de mecánicas con respecto a Returnal, sino por las sensaciones con el mando en mano. La viveza de ese arcade constante entre saltos, uso del escudo, dash y esquivas es parte del componente de acción donde las armas son el todo. Y entre tanto el sentir de los gatillos es el mejor plus para elevar la experiencia al siguiente nivel en el desarrollo.

El impulso de PlayStation con Saros es el de un gran juego que quiere sentar las bases a medio plazo de la industria, del género y de la propia consola. A pesar de que no es una continuación como tal, este nuevo título de Housemarque asienta las bases de todo lo aprendido en Returnal para hacer una historia más sonada, un juego mucho más compacto y dar la sensación de que sobre este es mucho más fácil construir un futuro con secuelas. Independientemente del giro dramático de la trama y de los personajes, el mundo y la jugabilidad hablan por sí mismos.

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De hecho el componente del Speedrun es parte de la satisfacción de un perfil muy completo de jugadores para mantener viva la llama del juego a largo plazo, con un nuevo DLC o con retos impuestos por uno mismo. Mientras tanto el futuro de los exclusivos de Sony apunta al State of Play con la promesa de la aparición de Intergalactic: The Heretic Prophet. La confirmación de un nuevo tráiler, o al menos de la presencia en Summer Game Fest de lo nuevo de Naughty Dog empuja a soñar también con un guiño en el evento de Sony. De ser así puede ser uno de los anuncios más esperados del año de cara al futuro de la PS5.