El torneo de Pokémon Champions con 32 streamers: participantes y horarios

Juan Pérez 17 ABR 2026 - 12:53h.

Riopaser es el gran favorito

El speed chart de Pokémon Champions: la clasificación completa de los pokémon más rápidos

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El acercamiento a Pokémon Champions de los grandes creadores de contenido tiene varias vertientes para colocar el nuevo juego de combates en el primer plano con el ajuste actual que supone en el competitivo. Con el compromiso de tener toda la tarde por delante para plantear estrategias y salir a la arena, 32 streamers van a luchar por llevarse el trono de uno de los primeros entornos de batalla.

La accesibilidad para los torneos desde Pokémon Champions es una de las grandes ventajas del juego por ahora exclusivo de Nintendo Switch hasta el mes de junio, de ahí el arranque no sólo para jugar con suscriptores sino con compañeros. Por eso la ejecución de Len para poner en marcha este pequeño campeonato va a tener entretenida toda la tarde del viernes en Twitch a algunos de los creadores y jugadores más sonados dentro del universo de Pokémon.

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Riopaser es indudablemente uno de los grandes favoritos a llevarse los premios por su experiencia profesional, por lo que es el gran rival a batir de una jornada que va a estar activa durante toda la tarde desde las 16.00h. No hay una retransmisión en general, simplemente cada partido se va a jugar en los canales de los protagonistas por lo que toca saltar de uno a otro y comprobar que Len sea al mismo tiempo jugador y organizador de esta locura para acercarnos más al prisma profesional.

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Nombres como Daz, Barbe, Kurbito, Xamork, Oscar Brock y el propio Len tienen demasiada experiencia en los combates dobles como para no estar entre los favoritos, pero Riopaser está a priori sobre ellos. La gran pregunta es el enfoque cada uno no sólo para ganar los premios, sino también para crear content porque el meta tiene establecidos los tiers desde hace días, y aunque hay diferentes variantes, es fácil imaginar muchas composiciones similares. Por eso puede ser interesante ver que alguien apuesta por una idea algo diferente en el planteamiento a lo largo de toda la jornada.

Los 32 participantes del Content Champions

Lyoi (@EloiVergesVidal)

(@EloiVergesVidal) Maikikii (@SoyMaikikii)

(@SoyMaikikii) Iskyish (@ISkyish)

(@ISkyish) Pache (@paache_)

(@paache_) SirWilliam (@SirWilliamSSB)

(@SirWilliamSSB) Skyflyer (@Skyflyer_R)

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(@Steyb_) Len (@LenVGC)

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(@WidowMak3r) Xamork (@SrXamork)

(@SrXamork) EricLostie (@Eric_Lostie)

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(@Keibron) Poketito (@raulardila)

(@raulardila) Barbe (@Barbeito)

(@Barbeito) Kurbito (@Kurbitao)

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(@ChompyGM_) Guti (@terremototwitch)

(@terremototwitch) Migre (@Migre)

(@Migre) Parrobot (@Parrobot7)

(@Parrobot7) Pepuni (@pep_uni)

(@pep_uni) Kera (@Kera_99)

(@Kera_99) Trece (@Srtaat13)

(@Srtaat13) Pachi66 (@Pachi66)

(@Pachi66) OscarBrock (@Oscar_BrockWah)

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(@SliverRK) Koffing Sonriente (@KoffSonriente)

(@KoffSonriente) Itstina02 (@itstina02_)

(@itstina02_) Pablitonya (@PablitoNYA)

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La gran duda está en conocer cuál es la profundidad del evento y si será sólo una de tantas alternativas presentes en un escenario donde también hay nombres como Sekiam, PokeAlex, FrigoAdri o Folagor que en este caso no están presentes. De hecho la confluencia de creadores de protagonistas tiene eventos a todas luces entre los torneos profesionale sy la creación de contenido conjunta, algo que están haciendo cada uno de ellos en el día a día. Un lujo para Pokémon Champions por el énfasis de los streamers hispanohablantes que abre una nueva etapa para lo que está por llegar con las próximas actualizaciones.