Mari destroza a Rakai tras escuchar sus insultos, del coqueteo a las excusas

Juan Pérez 09 ABR 2026 - 10:35h.

Expone que ha insultado a más mujeres y que no se portó nada bien fuera de cámaras

El zambombazo de Ibai a Rakai con los palos de espuma en la mansión de Kai Cenat

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La exposición de Rakai durante y tras la competición de MrBeast deja bastante mal a un chaval que no sabe conjugar su estatus con la realidad, y los insultos a la streamer Mari son el último ejemplo. Ahora ella sale a responder la larga lista de barbaridades que suelta el chaval con un análisis exhaustivo de los dos días que pasaron en el cubo durante la prueba, además de rescatar momentos del pasado que no dejan bien a su 'enemigo'.

El primero en devolver el golpe ha sido Rubius, pero Mari tampoco duda a la hora de explotar por los aires cuando se trata de poner en jaque a Rakai tras recibir las declaraciones más fuertes de toda la polémica. Los insultos homófobos fuera de tono de Rakai son ahora la base para expandir lo que ha pasado otras veces, porque la streamer dice que esta no es la primera vez que llama algo así a una mujer, y pone el ejemplo de Cutie. Y todo empieza por aclara que durante el evento de MrBeast, fueron muchos los creadores que intentaron hablar con él para que se relajara, pero obviamente no cambió su comportamiento.

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El contexto de los dos días de grabación es que antes del comentario de la mala energía de Mari a Rakai, el streamer se acercó varias veces a ella: "vino no una ni dos sino múltiples veces diciendo: 'Vas a salir en la próxima ronda, voy a eliminarte'. Me estaba provocando. Además él estaba constantemente distrayéndome...tal vez estaba coqueteando, no lo sé". En ese momento ella le pidió que la dejara en paz porque quería ganar, pero ahí empezó el lío.

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Mari desvela anécdotas fuera de cámaras cuando todos salieron del set de grabación, y concretamente habla de lo sucedido en el hotel donde estaban todos los creadores de contenido. Mari confiesa que la misma noche del rodaje, después de terminar y volver al hotel, me enteré de que llamó a alguien y le preguntó: 'Oye, ¿qué piensas de Mari?'. Esa persona dijo: 'Sí, me gusta Mari, es genial'. Y él respondió: 'No trato con esa p****' (I don't fuck with that b****), una referencia de terceros que deja entrever que hay muchas voces en el escándalo.

Tal es el enfado de Mari al desvelar cosas externas al stream, que también ha aclarado que el último directo de Rakai no es la primera vez que la insulta y hace mención a otros hechos offline. Aún así Mari va mucho más lejos y saca un vídeo donde el streamer la ensalza de hace meses cuando recientemente por el enfado la ha denigrado por su físico, una actitud difícil de defender desde cualquier perspectiva.

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En todo momento la creadora de contenido defiende tener emociones, tanto fuera como dentro del show durante la grabación, pero la reflexión real llegó al final. Mari defiende que no se le puede defender eternamente con el argumento de que sólo tiene 17 años: "Cuando cumpla 18, ¿qué? Yo también tuve 17 en internet, era molesta, pero no así. A mí nadie me defendía y he recibido amenazas de muerte", aclara.

De hecho asegura que nadie le está parando los pies a Rakai a excepción de algunos creadores de contenido en internet, pero no desde su comunidad. "Nadie te corrige. Tienes a 20.000 personas viéndote, tienes que ser algún tipo de modelo a seguir", afirma con hipocresía, para luego seguir: "Es muy loco cómo dices 'estoy recibiendo amenazas y racismo', y luego haces un giro de 180 grados y generas hate hacia mí frente (por los insultos). No tiene sentido".

Es una parte del todo por descubrir si de verdad hay más hechos online, pero está claro que hay una clara disociación entre lo que debe ser alguien con un seguimiento masivo y la realidad de lo que genera ruido en la creación de contenido. Este no parece ni mucho menos el último capítulo de un Rakai repleto de problemas.