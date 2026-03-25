Los 17 mejores descuentos en las rebajas de PlayStation de primavera

Juan Pérez 25 MAR 2026 - 11:20h.

Un choque de géneros con muchos single player en su mínimo histórico

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Las rebajas de primavera de PlayStation en PS Store desvelan los planes de la plataforma desde el 25 de marzo hasta el 22 de abril para rebajar los precios en multitud de títulos, algunos de los más interesantes con la primera gran bajada desde su lanzamiento. Con géneros de todo tipo, destaca sobremanera la competición entre Call of Duty y Battlefield entre indies, cooperativos o los juegos deportivos de cada era que siempre están los mejores posicionados en el mercado.

La guerra del multijugador deja una primera pantalla repleta de los tres grandes contrincantes de los últimos meses en el shooter: Call of Duty: Black Ops 7, Battlefield 6 y ARC Raiders. Cada uno desde su estatus lanza una oferta que vuelca a los jugadores a probar, cambiar o incluso arriesgar para salir de la zona de confort como muchos han hecho en este último escenario donde el juego de Electronics Arts ha dado un puñetazo sobre la mesa.

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Aún así el primer destello significativo para nosotros es Dispatch, ahora a 27,99 euros (-20%) con un descuento muy solvente para entrar por primera vez al título narrativo desde PlayStation 5. Otra de las piezas sonadas del pasado 2025 es el destello de Fares con Split Fiction, su último y versátil juego planteado desde el cooperativo para tocar la fibra sensible y además plantear una jugabilidad excelsa para todo tipo de jugadores. Ahora baja a 34,99 euros (-30%).

El descuento de un recién llegado como Avowed es significativo porque es la primera vez que rebaja su precio en PS5 con una bajada del 25% para llegar a 37,49 euros. En esa vertiente single player luce especialmente bien Final Fantasy XV con un 50% de rebaja hasta dejar el RPG en 39,99 euros. También entra el reciente Assassin's Creed Shadows a 39,99 euros (-50%) así como Astro Bot a 49,69 euros (-25%), Kingdom Come Deliverance II a 34,99 (-50%) o Hogwarts Legacy a 10,49 euros (-85%).

Mientras tanto en la mezcla de juegos deportivos siempre aparece FC 26 en este punto de la temporada con una apuesta agresiva para bajar el simulador de fútbol a 23,99 euros con un 70% de descuento. 2K26 mantiene el estilo y baja un 75% para dejar las partidas de NBA a 19,99 euros. F1 25 también entra en el lote con un coste de 31,00 euros (-60%) y TopSpin 2K25 a 14,99 euros.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty o Red Dead Redemption 2 están por debajo de 20 euros y siempre son una buena alternativa si tienes las suficientes horas por delante como para perderse en un mundo enriquecedor. En un perfil algo más indie aparecen juegos como Satisfactory, un pozo de horas que baja a 31,99 euros (-20%), Cuphead a 13,99 euros (-30%)

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