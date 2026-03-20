Las 25 juegazos a menos de 10 euros en las Rebajas de Primavera de Steam

Juan Pérez 20 MAR 2026 - 10:26h.

Del 19 al 26 de marzo

Las 30 mejores demos del Steam Next Fest de febrero 2026

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El laberinto de Steam en plenas Rebajas del mes de Primavera es una delicia para todo fanático de los festivales especiales para profundizar en la librería digital. Con la predisposición a cruzar juegos de primer nivel de hace unos años con una larga lista de indies que bajan el precio tras sólo unos meses en el mercado, la propuesta es colocar la etiqueta por debajo de los 10 euros para hacer packs especialmente atractivos para la comunidad.

Encajar en el mismo lote el precio más bajo hasta la fecha de un juego como El Escudero Valiente frente a un Triple AAA como Call of Duty: Modern Warfare es parte de la locura adherida a los descuentos de Steam. El primer gran festival de descuentos global alineado a las estaciones del año ofrece mínimos históricos para muchos juegos, la renovación de una bajada global para otros y sobre todo una oportunidad única en un momento donde todo el mundo está volcado al PC con juegos como Slay the Spire 2 o Mewgenics con múltiples récords consecutivos.

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Desde el recorrido de todo un Fallout 76 a un indie maravilloso como Arco. El primero no tiene la narrativa del Mans of the Sky o el Cuberpunk, pero es un juego que ha evolucionado muy bien con el paso de los años a pesar de las críticas iniciales. El segundo es una de esas genialidades perdidas en la profundidad de la plataforma de Valve, un RPG de combate por turnos muy diferente con una historia maravillosa y una ejecución que roza la obra maestra.

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Los precios y descuentos del top 25 de las Rebajas de Steam

En la elección hay título de todos los géneros, desde abrazar el motor a precios ridículos, shooters reconocidos o indies de un sólo jugador con una narrativa aplastante. Es difícil no perderse en horas con títulos como Hogwarts Legacy o Star Jedi Survivor a estas alturas, pero hay mucho más que ofrecer. Videojuegos independientes como Shogun Showdown, Dawnfolk, 9 Kings, Thronefall o The Royal Writ son opciones ideales para cambiar el tono sin olvidar que alguien quiera algo más marcado como Stardew Valley o Dave the Diver. Aquí todos los nombres con precio exacto y la rebaja.