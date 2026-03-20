Juan Pérez 20 MAR 2026 - 11:33h.

Agustín51, otro de los más críticos

Lamborghini entra en Fortnite y convierte su universo en un parque de juegos virtual para fans del motor

Compartir







El tira y afloja de la comunidad de Fortnite con el nuevo escenario jugable tras la subida de los precios expone a algunos de los mayores creadores de contenido con ganas de dar la cara. Independientemente de la calidad del gameplay, de los contenidos y de las colaboraciones, las últimas horas son críticas por lo que supone que millones de los seguidores de Grefg, Agustín o Suja reciban un mensaje al unísono de no gastar nada para mandar un mensaje directo a Epic Games.

Las subidas de precio no le gustan a nadie, pero son parte de un mercado que en el caso de los videojuegos pasa en esta ocasión por colmar los bolsillos de Epic. La compañía ha tomado una decisión arriesgada con un cambio de estrategia, un coste mayor en su moneda digital con una activación diferente de los reembolsos y la consiguiente reacción de una comunidad que señala a sus streamers para levantar la voz. Y lo han hecho.

PUEDE INTERESARTE Las 25 juegazos a menos de 10 euros en las Rebajas de Primavera de Steam

Grefg encarna esa figura que representa a gran parte de la comunidad, y su valentía es admirable tanto por el número de seguidores como por el impacto de sus palabras. Tanto en su último directo como en redes sociales ha levantado la voz para aclarar que la comunidad no debe comprar absolutamente nada de Fortnite actualmente para empujar a una negociación con un posible paso atrás de la compañía con los precios de los paVos.

PUEDE INTERESARTE Las 5 demos más jugadas en el debut del Steam Next Fest de febrero

El valor del mensaje está en que los propios streamers y creadores de contenido son los primeros perjudicados, porque no sólo pierden fuelle en el impacto de sus vídeos, sino directamente en el gasto mediante la plataforma. Todos los que están anclados a Fortnite tienen el código del creador activado y en la protesta piden a la comunidad en muchos casos que no hagan compras, por lo que directamente van a perder dinero con esta petición.

PUEDE INTERESARTE Steam cambia las normas de sus reseñas para facilitar las compras

Por eso tiene un valor excepcional en un intento por hacerle ver a Fortnite que la subida de precios, sea cual sea el contexto, es una mala decisión. Agustín51 está en la misma línea y ha sido uno de los primeros en saltar con varios vídeos en Youtube muy agresivos a pesar de estar también enlazado al código de creadores con todo lo que eso conlleva. "Llamamiento a la comunidad para que no compréis nada, y no va a servir de nada porque la gente que consume Fortnite es tan pequeña que no ve los vídeos y sólo juega en creativo", argumenta.

Agustín aclara que al menos "si podemos ayudar a hacer una cuelga, os invito a no comprar nada en la tienda. Yo estoy flipando, ya sabéis que Fortnite está en su peor momento, y hay gente que cree que es por el paso de los años, pero no sabéis sois conscientes de lo mal que está haciendo las cosas la empresa". Una de tantas quejas elevadas a alguien con un plus de soporte.

En el recorrido de la broma Suja ha dado una última puntada hacia colocar el humor en lo más alto justo cuando mucha gente propone un bloqueo para mandarle un claro mensaje a Epic Games. Otra manera de enfrentar una situación cuanto menos compleja que va a cambiar la forma de entender el Battle Royale.