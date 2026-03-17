Los mejores memes de la tecnología DLSS 5, una broma infinita

Juan Pérez 17 MAR 2026 - 13:22h.

Las creaciones fanmade van de las setas de Mario a The Witcher

Resident Evil: Requiem, el regreso a Racoon City a lo grande

Compartir







La presentación del NVIDIA DLSS 5 cubre todo internet con un sinfín de reacciones sobre las posibilidades de la mejora, pero también con una interminable lista de memes. En un año repleto de éxitos donde se aprovecha Resident Evil: Requiem como imagen principal, la propuesta expresa un avance revolucionario en la fidelidad visual de los videojuegos atraviesa el uso de la IA para cambiar la definición de muchos títulos, y tanto la definición como los usos han exagerado la función para multiplicar las bromas por todas las redes sociales.

El uso de la Inteligencia Artificial está presente en los videojuegos aunque es un muro por franquear que NVIDIA quiere solventar con la utilización de DLSS 5, una herramienta que dota a los píxeles de una iluminación y un realismo extremo. A pesar de que exige un uso responsable en cada caso individual, la proyección global genera una bomba de opiniones que rompe el molde desde la exageración. Y claro, eso supone no sólo una broma anclada al visual sino una percepción errónea de las cosas.

PUEDE INTERESARTE Cómo activar en la Nintendo Switch 2 el nuevo modo gráfico a 60fps y 1080p

La respuesta de la comunidad es tan masiva que desde Bethesda han tenido que puntualizar que este es sólo un primer vistazo de lo que puede significar la iluminación DLSS 5. De hecho esa especie de paso atrás habla de que los equipos de trabajo van a seguir ajustando la iluminación para que se vea de la manera más adecuada en cada juego, siempre de la mano de los artistas para que se extrapole de manera opcional al llegar a los jugadores.

PUEDE INTERESARTE 1348 Ex Voto, una experiencia fallida sin inspiración

Esa afirmación apenas tiene peso cuando la explosión ha barrido todo internet con montajes, bromas e interacciones de todo tipo para aprovechar el meme hasta hacerlo propio. El rechazo generalizado de la comunidad ha hablado como si tuviera vida propia ante el uso de la Inteligencia Artificial en los videojuegos, más concretamente en los diseños artísticos, una polvareda que abre un debate y a la vez abraza el meme.

Por esa razón la conexión del DLSS 5 con los gráficos realistas genera imágenes de todo tipo en la comunidad con bromas que nacen principalmente en los videojuegos, pero que viajan en todas direcciones. Estos son algunos casos de los miles que rondan las redes actualmente.