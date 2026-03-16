1348 Ex Voto, una experiencia fallida sin inspiración

Una idea tan fallida como su ejecución

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Cada día es más complicado abrirse camino en el desafiante mundo de la creación de videojuegos, más aún si eres un estudio independiente. Tienes que construir una propuesta diferenciadora, capaz de aportar algo original, cierta frescura o como mínimo, que sea lo suficiente sólida como para atraer a una audiencia ya existente para el género que abordas.

Es por esto que no entiendo muy bien lo que ha ocurrido con 1348: Exvoto, desarrollado por el estudio italiano Sedleo y que se ha lanzado para PC y PS5. A primera vista, Exvoto parece un juego de acción en tercera persona vistoso y con una premisa prometedora.

Controlamos a Aeta, una mujer que ha sido criada como un varón para ser caballero en la Italia medieval del mismo año que vemos en el título del juego. Su objetivo es salvar a su amiga Bianca, secuestrada por un grupo de forajidos que ha arrasado la villa en la que ambas viven. Les daremos persecución mientras recorremos distintos entornos muy bien recreados, todo mientras Aeta mantiene su código como caballero por encima de cualquier eventualidad.

Lo que en principio suena a premisa potente se va desarrollando de forma plana, desaprovechando todas las posibilidades narrativas que radican de la propia naturaleza de Aeta y la crítica al entorno y al contexto es puramente superficial. Todo el mundo considera a Aeta un hombre (muy delgado, pero hombre al fin y al cabo) y esta se abre camino sin mucha dificultad entre multitud de enemigos sin apenas sudar, siempre enfocada en encontrar a su amiga sin que los obstáculos del camino sean mucho más que un escalón que superar, sin mayor profundidad en su progresión como personaje.

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Esta falta de sustancia se puede aplicar a cualquier otro de los sistemas de juego. Inexplicablemente, más allá del vistoso factor cinematográfico del título, no existe ningún sistema novedoso u original en su propuesta. La exploración es simple, muy pasillera salvo por varios desvíos centrados en encontrar algún coleccionable o la moneda del juego, unos pergaminos para mejorar habilidades. El otro recurso que encontraremos es comida, que se irá acumulando como usos curativos para recuperar salud. Y ya, el resto del camino suele ser hacia delante, exceptuando algún puzzle basado en mover cajas o un plataformeo sencillo. Todo buscando alargar una progresión que de por sí no es demasiado profusa, ya que podremos terminar el juego en apenas 5 o 6 horas, y mejor así, porque es tal la escasez de personalidad que es difícil no aburrirse tras superar los dos primeros niveles.

No es solo un problema de originalidad, o de tener continuamente la sensación de que todo lo que pasa en Exvoto lo he visto ya mil veces en otros juegos de acción parecidos, es también una falta de esfuerzo por evitar el tedio y la repetición. El combate es lo que más sufre por este motivo, aún cuando debería ser el principal foco con el que buscar la atención y la diversión, los desarrolladores no parecen entender que hace que un videojuego sea divertido. Los combates son todos iguales, los enemigos repiten patrones y no existe apenas variedad entre ellos, y el desafío radica en saber cuando bloquear, esquivar o golpear para romper la guardia del oponente. Y aunque estos elementos pue den ser suficientes para mantener un combate entretenido, es la falta de una ejecución satisfactoria lo que acaba de sentenciarlo. Las esquivas no funcionan como deberían, el apuntado hacia el enemigo es automático y cambia de objetivo sin que se lo indiquemos, provocando confusión. Ni siquiera los bloqueos funcionan cuando deberían hacerlo. Los movimientos y combos son siempre los mismos y apenas existe progresión en las habilidades de Aeta: haremos todo el tiempo lo mismo. Y eso, aunque sea solo en 5 horas, acaba cansando.

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Tampoco ayuda mucho que a nivel gráfico el juego, al menos en la versión de PS5, esté pegando petardazos continuamente, sobre todo en las cinemáticas, y el trabajo en las animaciones faciales de los personajes deja mucho que desear.

Diría que lo único que se puede salvar de 1348: Exvoto es el diseño de escenarios y el trabajo de los actores de doblaje, pero poco más. Es una obra tan carente de ambición que hasta duele pensar en como se ha podido desaprovechar la oportunidad para hacer algo, como mínimo, interesante a nivel argumental. En cambio, tenemos una propuesta que no arriesga nada y cuya existencia parece más bien un proyecto construido sobre los cimientos de otros muchos juegos. Y en un mercado tan saturado como el actual no te hace ningún favor.

*Copia jugada en PS5.

Lo mejor

El diseño de escenarios.

El trabajo en la banda sonora, doblaje y diseño artístico de los personajes

Lo peor

Falta total de originalidad y de sello propio

Combate repetitivo y aburrido

Exploración simple y poco inspirada