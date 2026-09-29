Redacción ElDesmarque Madrid, 29 SEP 2026 - 11:36h.

La española ha compartido entrenamiento con una de sus mejores amigas en el circuito y actual número 2 del mundo

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Paula Badosa ya prepara su estreno en el WTA 1.000 de Pekín con una invitada muy especial. La tenista española ha compartido una sesión de entrenamiento con Aryna Sabalenka, una de sus grandes amigas dentro del circuito, antes de afrontar un nuevo duelo ante Daria Kasatkina. La catalana, que llega a la capital china después de perder en segunda ronda del US Open, pero habiendo cuajado un buen partido frente a Coco Gauff, alcanzó las semifinales en el WTA 250 de São Paulo y tiene la intención de prolongar las buenas sensaciones de las últimas semanas.

Paula Badosa vuelve a cruzarse con Kasatkina

El calendario ha querido que Badosa vuelva a encontrarse con Kasatkina apenas unas semanas después de su enfrentamiento en el US Open. La española se impuso entonces por 6-1 y 6-4 en la primera ronda de Nueva York, en un partido que tuvo que cerrarse el día después por la lluvia. Pekín recibe a Badosa después de su buen papel en São Paulo, donde llegó hasta las semifinales antes de caer frente a Nadia Podoroska por 6-3 y 6-4. El resultado le ha permitido recuperar terreno en el ranking general donde actualmente está colocada en el puesto 59.

Kasatkina y la española se han enfrentado en ocho ocasiones y el balance está igualado a cuatro victorias. La española ganó los dos últimos enfrentamientos, tanto en Nueva York como en Wimbledon 2024, pero la australiana también se impuso en Roland Garros 2025 y en otros duelos anteriores. La primera ronda del torneo asiático volverá a ser exigente para una Badosa que está intentando recuperar su mejor nivel.

Paula Badosa prepara el WTA 1.000 de Pekín junto a Aryna Sabalenka

La española ha compartido una sesión con Aryna Sabalenka, número dos mundial, en un entrenamiento marcado por la buena sintonía entre ambas. No es la primera vez que coinciden para preparar un torneo y tampoco es la primera ocasión en la que muestran públicamente la relación de amistad que mantienen fuera de la competición. Prueba de ello fue la pareja de dobles que formaron para el torneo de Brisbane en el tramo inicial de la temporada, donde ganaron su primer encuentro, pero posteriormente tuvieron que retirarse antes de los cuartos de final.

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Para Sabalenka, Pekín supone también el regreso a la competición después de su derrota en la final del US Open ante Elena Rybakina, actual número 1. Eso sí, los caminos de Badosa y la bielorrusa no se cruzarían en el torneo asiático hasta una hipotética final. Si la española supera a Kasatkina, tendría a Jelena Ostapenko, como posible rival en la segunda ronda. El objetivo inmediato, por tanto, pasa por superar un exigente debut y seguir aprovechando la buena dinámica que está teniendo en pista dura.