El frenazo a la expansion de la NFL para llegar a los 18 partidos

Juan Pérez 26 MAY 2026 - 11:34h.

Con una negociación mediante ante las dudas de ampliar el calendario para la 27/28

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La globalización de la NFL y la expansion de la misma van en consonancia con el aperturismo de la competición para ampliar el producto lo máximo possible como sucede en otras grandes ligas. Los rumores acelerados en los últimos meses sobre una possible ampliación a 18 jornadas en la temporada regular parece una opción muy difícil de cara a la 27/28, pero no es imposible.

La información de Pro Football Talk sobre la posibilidad real de aumentar a 18 partidos la NFL deja un escenario tenso que por ahora apunta a una patada a seguir de cara a las dos próximas temporadas. A pesar de que la fecha de la Super Bowl planteada para 2028 no está cerrada, el caso parece bastante difícil por lo que significa hoy día para jugadores y plantillas a las puertas de una nueva season en septiembre, pero hay una negociación mediante.

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El medio aclara que una fuente con conocimiento dice que es muy poco probable dar el paso ahora a pesar de que en dos reunions, los propietarios no han cerrado la fecha de la Super Bowl 2018. Hasta que el 13 de febrero de 2028 no se certifique para el partido planteado en Atlanta, el debate está abierto y hay demasiados escenarios presents con los artistas ya conocidos.

La Asociación de Jugadores de la NFL tiene en su mando aportar un modelo sobre el que estructurar mejoras para ceder a la ampliación de los 18 partidos. Con la possible ampliación de las plantillas a 60 profesionales como punto de partida para la negociación, la realidad actual es que el movimiento en la asociación en los últimos meses ha generado un punto muerto.

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Las consecuencias de incorporar un decimoctavo partido en la temporada supone algo más que un extra de esfuerzo físico para los jugadores de la NFL. Además la competición debe tomar una decision para llevarla a cabo y tiene tres opciones: dejar solo una semana de Descanso a cada franquicia durante la temporada, dejar una única semana de diferencia entre las Finales de Conferencia y la Super Bowl o colocar el Kickoff junto a la primera jornada en el fin de semana del Labor Day con lo que eso significa para la cultura estadounidense.

Desde un prisma similar, la NBA tiene entre manos una ampliación de franquicias con el mismo fin, la llegada de dos posibles equipos que escenifican un músculo económico más relevante para la competición, no solo por la inyección económica actual sino por lo que significan en el escenario actual tener un equipo en Las Vegas como sucedió hace no tanto con los Raiders en la NFL.

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El caso del fútbol Americano es muy diferente en cuanto a contenido, pero no en el continente porque el fin de todo es crecer desde todas las vertientes posibles. El impacto económico de llevar la NFL a más millones de espectadores es un extra para ampliar la recaudación en la venta de derechos televisivos, y a más enfrentamientos hay un plus de opciones de llevar a las franquicias a más partidos internacionales.

Es la pescadilla que se muerde una cola con un billete engarzado, una necesidad en toda competición para favorecer el espectáculo, algo que en el caso de los Estados Unidos es una contante para crecer. Un refuerzo para ampliar las miras del espectáculo con una premisa por definir con negociaciones aseguradas con la Asociación de Jugadores.