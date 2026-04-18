David Torres 18 ABR 2026 - 02:17h.

Iwan Alonso se destaca en la clasificación general tras ganar el High Roller

Así te hemos contado en directo el Día 1D

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BarcelonaDavid Algarra pasa al Día 2 como chipleader. Mesa final en el main event en Sevilla, fue burbuja en Murcia, todo un clásico que embolsa 367.000 puntos y que pasa al frente de los 124 clasificados entre los que están los streamers Ampeter y Agustin51 (254.000 puntos) y el Team Pro Joaquín Lafoz, ganador del año pasado. Estos 124 clasificados se suman a los 47 de los Días 1A y 1B y los 62 del Día 1C.

El CNP Winamax de Barcelona 2026 ya ha superado prácticamente los registros del año pasado cuando todavía quedan el Día 1E Turbo a las 11 horas y dos niveles de registro del Día 2. Vamos, que los 660 participantes del año pasado se van a quedar cortos entre otras cosas porque este viernes se citaron en el Main Event un total de 313 jugadores, superando los 312 del año pasado. De momento son 612 en total sumando todos los días. La meta es superar los 660 de 2025.

Iwan Alonso se destaca en la clasificación general

Por lo que a los paralelos se refiere, este viernes también será recordado porque el valenciano Iwan Alonso, tras pactar en el heads up con Manuel Salvador, se llevó el High Roller. Un trío de cuatros en la mano decisiva le hace embolsar 30.600 € (25.975 € + 5700 € y el trébol).

La victoria para el valenciano es la segunda en el High Roller esta temporada. No en vano ya se llevó el trofeo más caro en Sevilla en la primera etapa y, con los puntos acumulados, se destaca en la general ya que el primero, Pedro David Simoes, no sumará en Barcelona.

El Omaha, que sumó 16 registros más que el año pasado finalmente fue para Manuel Borges, el portugués está en racha. Segundo torneo consecutivo que gana en esta parada. El trébol y los 3.550€ son suyos.

Los WIPS llenan de color la sala

Este viernes vimos ya a muchos parches WIP en las más de 30 mesas que se abrieron en el Casino Barcelona. Con diferente fortuna jugaron Eduardo Riego y Ander Sánchez, Referentes de las MMA; el rapero Midas Alonso; los streamers y creadores de contenido Ricky Edit, Agustín51, Th3Antonio, Spursito, Guanyar y Ampeter y el bicampeón mundial de Magic (The Gathering): Javier Domínguez "Thalai".

Al final de la jornada quedaban en pie Ampeter y Agustín51. El creador de contenido embolsó 245.000 puntos, uno de los mejores stacks de la noche.

Del Team Pro del CNP llegó al field el campeón del año pasado Joaquin Lafoz, que defiende el título del año pasado.