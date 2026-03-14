Teresa Reyes, la reina de las nieves paralímpica que busca su sueño en 2030: "Me lo puse como objetivo"

Pablo Sánchez 14 MAR 2026 - 17:18h.

Audrey Pascual hace historia y consigue su segundo oro en los Juegos Paralímpicos de Invierno por 46 centésimas

Desgrana las dificultades de su enfermedad para competir

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Cada cuatro años, los Juegos Paralímpicos dejan imágenes inspiradoras a la par que conmovedoras. Es el caso de Teresa Reyes, esquiadora paralímpica que compite en la modalidad de discapacidad visual y que busca su sueño en los próximos años. La española quiere que 2030 sea su año y ahora trata de

Tiene una discapacidad visual de alrededor del 80 por ciento. Su objetivo es participar en los Juegos de 2030 y está empeñada en conseguirlo. Teresa compartió sus vivencias en los Juegos Paralímpicos en ElDesmarque de Mediaset, contó cuál es su sueño de cara al futuro y cómo adapta sus circunstancias personales a la competición.

Las palabras de Teresa Reyes

"Hago esquí alpino en la modalidad de discapacidad visual. Tengo aniridia, que significa básicamente falta de iris. El color del ojo no lo tengo, me molesta mucho el sol. He intentado adaptarme lo mejor posible, mis padres siempre han intentado que sea lo más autónoma posible. Consiste en ir con un guía, son como nuestros ojos. A través de un intercomunicado le doy información a mi guía para que se oriente", prosiguió.

"Las parejas de guías y de ciegos son como una relación, tienes la parte positiva y negativa. Me puse como objetivo llegar a los Juegos de 2026 pero era un objetivo lejano, complejo. Objetivo 2030", comentó junto a su entrenador durante las diferentes pruebas.