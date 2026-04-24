Jorge Morán 24 ABR 2026 - 19:26h.

Ambos pilotos protagonizaron caídas en el circuito de Jerez

El espíritu de Luis Salom sigue muy presente y su club de fans no le olvida

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La Práctica de MotoGP del Gran Premio de España ha dejado imágenes de todo tipo en Jerez. En una tarde en la que Álex Márquez se ha convertido en el más rápido con un tiempo de 1:35.704, la nota negativa la protagonizaron el también español Jorge Martín y el piloto italiano Pecco Bagnaia, quiénes sufrieron unas aparatosas caídas.

El pequeño de los Márquez logró llevarse el triunfo de la sesión después de una mañana en la que el líder había sido Fabio Di Giannantonio, llegando a parar el crono en 1:36.267. El duelo entre español e italiano se lo acabó llevando Álex, mientras su hermano Márquez escaló hasta la tercera posición en el último minuto. Pedro Acosta, por su parte, terminó en la 15ª posición, quedándose fuera del corte de la Q2, mientras Jorge Martín logró acceder al top10.

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La caída de Jorge Martín en Jerez

El español logró ese meritorio noveno puesto en un día en el que sufrió una de las caídas más aparatosas del Circuito de Jerez. Jorge ya se había caído durante la mañana y lo volvió a hacer en la curva 13, siendo esta la segunda de su jornada, y recibiendo además una sanción de tres puestos en parrilla para el domingo por estorbar a Álex Márquez.

Aunque el madrileño pudo regresar al box por su propio pie, ElDesmarque pudo captar el estado de su mono. Todo lleno de arena, hecho añicos y con partes destrozadas, el traje de cuero mostraba a la perfección la dureza de lo ocurrido.

Bagnaia y una moto destrozada

El que también tuvo una caída y es otro que aspira a estar en las primeras posiciones de la temporada fue Pecco Bagnaia. El piloto italiano se fue al suelo en la primera frenada, cuando sólo llevábamos unos minutos de la sesión. Una caída algo brusca y que dejó la Ducati con partes destrozadas, como pudieron captar las cámaras de ElDesmarque.