El regreso de Topuria se acerca: dos opciones para volver a lo grande

Redacción ElDesmarque Madrid, 10 SEP 2026 - 13:13h.

La UFC ya trabaja en su regreso y Dana White ha confirmado que el hispanogeorgiano está preparado para volver al octágono

Ilia Topuria ya tiene fecha de vuelta y no habrá que esperar a 2027: "Tiene un poder de recuperación increíble"

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El futuro de Ilia Topuria ha dado un giro en apenas unas semanas. Después de unos meses de incertidumbre tras su derrota ante Justin Gaethje en la pelea celebrada en la Casa Blanca, el hispanogeorgiano vuelve a estar en el centro de los planes de la UFC. Dana White, presidente de la compañía, ha confirmado que el campeón está preparado para regresar al octágono y que la organización también está lista para concretar su vuelta.

Dana White pone dos nombres sobre la mesa

En una entrevista concedida a The Jim Rome Show, Dana White fue preguntado por la situación de 'El Matador' y despejó una de las principales incógnitas respecto a su futuro. “Topuria está listo para pelear, nosotros estamos listos para él”, aseguró. El dirigente ha dejado claro que la UFC cuenta con él para sus próximos grandes acontecimientos y también ha avanzado los dos rivales que más convencen actualmente a la organización: Paddy Pimblett y Justin Gaethje.

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El británico representaría uno de los enfrentamientos con mayor atractivo mediático, mientras que la revancha ante Gaethje permitiría al hispanogeorgiano resarcirse tras la dura derrota sufrida en junio. “Ambas peleas me suenan bien. La revancha con Gaethje es increíble. Una pelea con Paddy Pimblett sería asombrosa”, explicó White. La UFC, por tanto, no parece cerrarse a ninguna de las dos alternativas tiene a Topuria dentro de sus planes a medio plazo.

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Diciembre gana fuerza, pero todavía no hay fecha

La gran incógnita continúa siendo cuándo regresará Topuria. Dana White ha reconocido que el luchador no figura todavía en la programación oficial de la compañía, por lo que cualquier fecha concreta sería prematura. Sin embargo, diciembre aparece como una posibilidad cada vez más atractiva para acelerar su regreso. El UFC 335 previsto para el día 12 de ese mes, que es la última velada numerada del año, podría convertirse en el escenario elegido para volver a ver al Matador en acción.