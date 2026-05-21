El horario nocturno del careo del Dogfight Wild Tournament 4: Tokyo Blood

Juan Pérez 21 MAY 2026 - 11:16h.

El mismo escenario del show del sábado se replica en el cara a cara del viernes

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La puesta en escena para desarrollar la narrativa del Dogfight Wild Tournament 4: Tokyo Blood tiene un último episodio previo a la película final con el cara a cara de los protagonistas. Con ocho combates por delante, algún ademán de saltarse el protocolo y la ambientación de un escenario mucho más violento que otros como La Velada del año de Ibai Llanos, todo pasa por llegar al careo un día antes del gran show.

El enfado de la semana pasada en el último programa de Jordi Wild donde dos de los invitados y peleadores casi llegan a las manos es el refuerzo de la previa hasta llegar al Palacio Vistalegre este sábado 23 de mayo. Con las expectativas por las nubes y un cambio de planteamiento, el creador de contenido eleva el techo no sólo por la programación de los últimos días en su podcast, sino por todo lo que supone la elección de las peleas con estilos totalmente inéditos.

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Con esa ambición llega también el careo un día antes del espectáculo, un directo en El Rincón de Giorgio para recrear los enfrentamientos y generar algo de polémica como es habitual. El viernes 22 es el día elegido para el cara a cara con el mismo horario nocturno del evento, por lo que todos los rivales van a chocar a partir de las 01.00h. de la madrugada del viernes al sábado.

Jordi Wild lo ha explicado en más de una ocasión, pero es tan sencillo como que la ley le obliga a colocar el contenido en horario nocturno debido a los patrocinios que le acompañan. Aún así no ha aclarado si el careo también será en diferido o si va a colocar a todos los contrincantes en plena madrugada para presentar los combates con el último gancho para el sábado.

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Aún así el diferido del careo no tiene tanta relevancia como el propio evento en sí en cuanto a las filtraciones, porque no hay ganadores ni perdedores, simplemente la tensión pendiente antes de subir al ring el día siguiente. Y puede ser más interesante aún si se replican memes como el del Xokas en los últimos años, donde 'medió' ante dos titanes que casi chocan al ponerse el uno frente al otro.

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En este enlace se puede ver el careo en la madrugada, un punto de inflexión para entender todo lo que ha construido Jordi en los últimos meses, algo que tiene más capas en el canal de Dogfight Wild Tournament con vídeos diarios. La intrahistoria de cada pelea y el contexto de los combatientes forma parte del escalado hasta llegar al sábado, aunque a veces es el propio combate el que marca la diferencia sin más activación que el propio ring. Que se lo digan a Menasalvas y Chiyotairyu Hidemasa, que van a competir utilizando cada uno su estilo, boxeo y sumo respectivamente.

Como sucede en el ámbito profesional, este acto es más una forma de sacar las garras por última vez en comparación con la tibieza habitual de los streamers en eventos como La Velada del año de Ibai. Uno se enfunda en la violencia de 'desconocidos' para el gran público, y el otro en declaraciones de actores reconocidos en la industria del entretenimiento, dos espacios para disfrutar del show que parten de este careo del viernes.