El doble horario del Dogfight Wild Tournament 4 de Jordi Wild con emisión en falso directo

Juan Pérez 30 ABR 2026 - 16:52h.

Desde la entrada al Palacio Vistalegre hasta la previsión para YouTube

Jordi Wild explica la pelea a 10, así será el Battle Royale del Dogfight Wild Tournament 3

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La pasión de Jordi Wild no conoce límites después de tres eventos de Dogfight Wild Tournament a pérdidas, pero en la cuarta edición el giro de guion pasa por un formato renovado con una emisión en diferido de madrugada. Con esos términos el creador de contenido envuelve su caos para el sábado 23 de mayo con casi todas las entradas vendidas para ejecutar algo muy diferente a lo que significan shows como La Velada del año o Supernova Genesis.

Dogfight Wild Tournament 4: Tokyo Blood es la denominación exacta del proyecto de Jordi Wild, que como él mismo dice, le da tantos quebraderos de cabeza como ganas de seguir envuelto en él. En este caso el viaje a Madrid es un salto al Palacio Vistalegre para llegar aún más lejos tras saltar las fronteras de lo convencional, una premisa que ha evolucionado desde el estreno del show hasta cruzar ahora todos los límites para no caer en los errores del pasado con pérdidas casi millonarias.

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En esta ocasión el Bare Knuckle, el MMA extremo, el duelo entre Sumo vs Boxeo, la Guerra de Parejas o un Last Man Standing de cinco participantes es el cóctel preparado, por no hablar de una batalla de rap que acabará en combate físico. Ese es el menú preparado por Jordi Wild con alguna sorpresa por descubrir como el segundo peleador del Bare Knuckle, pero depende de la opción presencial u online, los horarios son muy diferentes.

Por exigencias del guion Jordi Wild confiesa que se ha visto obligado a hacer el evento en presencial por la tarde pero con una emisión en diferido a la 01.00h. El catalán confiesa que "era la única opción para hacerlo viable. He intentado por todos los medios buscar opciones, alternativas, y nada. Era esto, o NO hacer DWT4".

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Wild aclara que incluso pensó hacer el evento en directo de madrugada, "pero en Madrid no se puede hacer ruido ni eventos masivos a partir de cierta hora... Igualmente, un sábado a la 1 de la madrugada, no es ningún drama, da para quedar con los amigos/as y calentar el ambiente antes del show". Una invitación de doble vía que tiene dos horarios marcados según la planificación de cada uno.

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En el Palacio Vistalegre las puertas se abren ese sábado 23 de mayo a las 18.00h., pero el show comienza según la página web oficial a eso de las 19:45h., algo que puede significar una cuenta atrás hasta las 20.00h. como es habitual en estos eventos. Aún así en YouTube los espectadores desde cualquier parte del mundo van a tener que esperar algo más para ver los combates, ya que en España el show empezará la retransmisión a las 01.00h.

España: 01.00h. (la madrugada del sábado 23 al domingo 24)

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:00h.

México (CDMX), Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 18:00h.

Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela: 19:00h.

Argentina, Brasil (Brasilia) y Uruguay: 20:00h.

El dilema es saltarse los spoilers en ese espacio por lo que lo ideal es dejar de lado las redes sociales en todo ese tiempo para evitar no sólo los resultados, sino algunas de las imágenes del show que forma parte de la sorpresa. De hecho el propio Wild explica que "el hecho de que no sea en puro directo (habrá un retraso de poquísimo tiempo) tampoco es grave en un evento donde lo interesante es CÓMO pasan las cosas, y no tanto QUIÉN gana. Y oye, siempre lo podéis ver por la mañana siguiente o cuando queráis, eso es lo bueno de los vídeos".

El sold out del Dogfight Tournament 4 está muy cerca

En cuanto a la venta de entradas hay una última hornada anunciada por Jordi Wild hace unas horas, pero apenas quedan entradas en el último anillo del Palacio Vistalegre. Todavía hay algunos espacios en las zonas laterales, la mayoría en solitario y con visibilidad reducida, de ahí el precio menor para formar parte de la entrega desde lo más alto.

Aún así todavía hay una pequeña oportunidad de estar, de compartir desde dentro la aventura y de formar parte de una cuarta entrega que promete ser más despiadada que las anteriores.