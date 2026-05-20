Los 8 combates del Dogfight Wild Tournament 4: Tokyo Blood con horarios

Juan Pérez 20 MAY 2026 - 12:41h.

El Bare Knuckle es uno de los puntos fuertes de la noche

Los dos combates frustrados de La Velada del año 6: de Juan Guarnizo a Carolina Monclús

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La locura añadida al Dogfight Wild Tournament 4: Tokyo Blood creado por Jordi Wild llega a su clímax este sábado 23 de mayo con un presencial desde Madrid que cambia por completo el concepto creado hasta la fecha. Lejos de Barcelona y con un directo en diferido, la propuesta deja atrás el Battle Royale a 10 para potenciar el Last Standing con ocho combates con cruce de estilos, batallas de rap y la mejora del todos contra todos planteados para romper todos los récords existentes.

Jordi Wild presenta su pequeño en un evento aún más grande que tendrá como compañeros a Xokas, Gonzálo Campos y Joel Álvarez ante un plantel de nombres inmejorable. Con respecto a los horarios, en el directo del Palacio de Vistalegre las puertas se abren a las 18.00h., pero el espectáculo comenzará a eso de las 19:45h. según la información oficial. Si hay una cuenta atrás o una breve presentación hasta la aparición de Jordi Wild, eso supone como poco, que entre la puesta en escena y la activación de los combates, que el primer duelo no empezará hasta las 20.30h. aproximadamente.

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A partir de ahí es imposible dilucidar cuánto puede tardar cada pelea, lo que está claro es que hay algunas marcadas por el timing cerrado mientras otras como el todo contra todos puede durar sólo unos minutos. Aún así la retransmisión oficial será en falso directo y empezará a las 01.00h., por lo que tocará esperar a la madrugada para ver todos los combates sin entrar en redes sociales en todo ese tiempo para evitar spoilers.

MMA No Rules

El enfrentamiento entre Abner Lloveras y Yan Blasco tiene la premisa de romper las reglas por completo, aunque con ciertas premisas. Los árbitros están avisados para fomentar el striking, es decir, todo tipo de golpes de puños, patadas, rodillas y codos, al tiempo que deben evitar el suelo pasivo (la inmovilización en suelo que rompe el ritmo del combate).

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Combate mixto por parejas

El concepto de la pelea mixta tiene un enfoque de sustituciones, porque los chicos sólo pelean entre sí así como las chicas. Si uno de los cuatro está cansado en algún momento, sólo tiene que buscar su esquina, chocar con su compañero fuera del ring, y se efectúa una sustitución de los dos combatientes en ese momento. Alba y Jan, que son pareja, se enfrentan a Alejandra y Alejandro.

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Sumo vs Boxeo

Uno de los enfrentamientos más locos de la cuarta edición del Dogfight Wild Tournament es el choque de estilos, porque las reglas definen que cada uno sólo puede pelear con sus técnicas específicas. JR Menasalvas (boxeo) y Chiyotairyu Hidemasa (sumo) deben encerrarse en lo que conocen y han firmado por contrato que no pueden ejecutar movimientos de la otra especialización. El boxeador no podrá darle patadas a su rival, aunque sí tendrá que esquivarlas.

Combate en cabina

Cristian Pérez y Daniel Familiar amplían la experiencia del año pasado en los coches, pero este año en una cabina como sucede en eventos exclusivos de MMA. En este caso la novedad es que las reglas serán mucho más directas, por lo que no se van a permitir agarres ni empujones, sólo codos, puños y rendición. Además la gran sorpresa del espectáculo es que habrá otro combate en cabina secreto.

MMA sin reglas 2.0

Mantiene el mismo esquema que el primer combate de la noche, pero desde la perspectiva femenina con Yess Castro frente a Victoria "La Furia".

Last Man Standing

La propuesta del todos contra todos del año pasado dejó algo fría a la comunidad, por la velocidad del mismo, la ausencia de controles tras la caída de un luchador y la locura impuesta ante tantos nombres. Jordi Wild quiere mejorar el formato y por eso propone un Last Man Standing en un octógono a cinco caras: EBruno Vilanova, Ander Sánchez, Mohamed Toure, Alberto Domínguez e Israel Campano. La única norma es que todos deben ir por libre, porque si ve algún resquicio de pacto entre ellos, tendrá problemas con el contrato firmado.

Batalla de Rap y puñetazos

Mister Ego y Swit Eme son los protagonistas del duelo más inesperado de todos en el Dogfight por lo inimaginable de unificar una batalla de rap para después pasar a los golpes. El contexto es que los dos son artistas y no tienen ninguna relación con el deporte, por lo que estará muy lejos de un combate profesional.

Bare Knuckle

El último combate descubierto es el de Zdravko, porque el especialista en kickboxing y boxeo hasta ahora no tenía públicamente el rival confirmado. Con los días Jordi Wild ha anunciado a Ruskov Domingos, un peleador portugués de MMA que suma 12 victorias y una victoria en bare knuckle junto a otras dos fuera de concurso. El bare knuckle es un combate a puño limpio, sin guantes, forzando el contacto total.