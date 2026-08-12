Dónde ver la Supercopa de Europa entre PSG y Aston Villa en televisión: fecha y horario

Luis Enrique y Unai Emery se disputan el primer título del curso

La Supercopa de Europa, última locura de un calendario insostenible: "No tengo jugadores"

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El primer título de la temporada se juega en Austria. Apenas 24 días después de cerrar el curso anterior con la final del Mundial, el Red Bull Arena de Salzburgo acoge este miércoles la Supercopa de Europa 2026, el título que enfrenta al campeón de la Champions con el campeón de la Europa League. Un trofeo que tendrá un claro colorido español: el PSG de Luis Enrique como gran dominador del viejo continente ante el Aston Villa de Unai Emery, un técnico especialista en finales.

Por qué juegan PSG y Aston Villa la Supercopa

La Supercopa la disputan los dos campeones de las dos principales competiciones europeas a nivel de clubes: la Champions y la Europa League. Pese a la creciente creación de la Conference hace apenas tres años, de momento ese tercer escalón no tiene derecho a disputar este torneo.

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El PSG se proclamó campeón de la Champions el pasado curso por segunda vez en su historia. Y además, de manera consecutiva. Eso sí, tuvo que esperar a la tanda de penaltis para imponerse a un correoso Arsenal, que se volvió a quedar con la miel en los labios.

En cuanto el Aston Villa, logró ganar la final de la Europa League al Friburgo de manera holgada, con un contundente 0-3 que dejó el partido prácticamente sentenciado antes del minuto 60'. Emery sigue con su idilio en el torneo y ahora buscará, en Salzburgo, romper el tradicional dominio del campeón de la Champions en la Supercopa.

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Dónde ver en televisión la Supercopa de Europa

Fecha y horario: el partido entre el PSG y el Aston Villa se disputa este miércoles 12 de agosto de 2026 a las 21:00 horas (horario peninsular español) en Salzburgo, Austria.

Dónde ver en televisión: el partido se podrá ver de forma exclusiva a través del canal Movistar Liga de Campeones.