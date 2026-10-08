Fran Fuentes 08 OCT 2026 - 07:12h.

El exfutolista brasileño recuerda las tres finales disputadas como blanquillo

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Sávio Bortolini compareció el pasado miércoles en El Chiringuito. El exjugador del Real Madrid y el Real Zaragoza compartió tertulia con el resto de la bancada merengue, aunque también tuvo un momento para hablar del conjunto blanquillo. El exfutbolista brasileño reconoce que, con el escudo del león, vivió cosas fantásticas, recordando que llegó a tres finales y levantaría dos títulos, aunque acabaría perdiendo la final de Copa del Rey del 2006. Es por eso que ahora le da pena ver al equipo compitiendo en Primera RFEF. Sea como fuere, el exjugador guarda un gran recuerdo de su etapa como zaragocista, y así lo ha recordado durante el programa mientras charlaba con Josep Pedrerol.

En primer lugar, reconoce que, pese a los títulos que levantó con el Real Madrid, su etapa en La Romareda fue sumamente especial: "Fueron tres años muy felices en el Zaragoza. Yo pasé cinco años en el Madrid y ganamos muchas cosas. Para mí fue importantísimo. Pero, cuando llegué al Zaragoza, bueno, tenía una cierta duda porque, después de todo que viví en el Madrid... pero nada, hicimos algo espectacular. En tres temporadas que yo estuve ahí. jugamos tres finales: dos de copa, ganamos al Madrid en Montjuic, y después fuimos a Mestalla y ganamos al Valencia 1-3 en la supercopa de España. Fue una época que me marcó mucho", recuerda.

En este sentido, Sávio Bortolini reconoce que le da pena ver al equipo en Primera RFEF después de todo lo vivido allí como jugador: "Sí, porque a mí me gusta mucho. Yo tengo un cariño muy especial por el Zaragoza. Yo veo ahora mismo lo que está pasando y bueno... después de todo lo que vivimos, que fue un momento mágico para mí, es un equipo y un club muy especial también", sentencia.

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