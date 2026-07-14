El presidente de la Federación admite que, tras diez años en el cargo, se dieron cuenta de forma tardía

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Polémica en Senegal con el médico de la selección. Abdoulaye Fall, presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, ha desvelado en una comparecencia de prensa que el médico del combinado nacional, Abderahmane Fediore, estaba especializado en ginecología, algo de lo que se dio cuenta "tardíamente" después que llevara nada menos que diez años en el cargo.

"Según los comentarios que he recibido, los jugadores no se sentían lo suficientemente cómodos con el apoyo que les brindaba. La federación buscó asesoramiento ⁠médico adicional para tranquilizar a la selección", explicó Fall durante su comparecencia.

Estas palabras han generado una gran controversia en el país y han provocado la reacción de la Asociación Senegalesa de Medicina Deportiva, que asegura que las acusaciones contra Fediore son "infundadas y difamatorias". Aseguran que arrancó su carrera especializado en ginecología, pero que posteriormente se especializó en medicina del deporte, por lo que estaría completamente capacitado para ejercer la profesión.

Clima de tensión en Senegal tras el Mundial 2026

El anuncio ha llegado, además, en un gran momento de tensión después de la dura eliminación de Senegal en el Mundial 2026. El combinado africano no pasó de dieciseisavos de final pese a que ganaba 0-2 a Bélgica en el minuto 85', con dos goles consecutivos del cuadro belga para forzar una prórroga que acabó ganando con un polémico penalti en el tiempo de descuento, justo antes de la tanda de penaltis.

Pape Gueye, jugador del Villarreal, se marchó enfadadísimo del torneo y amenazó con no volver a la selección hasta que destituyeran Pape Thiaw como seleccionador, algo que sucedió apenas unos días después en medio de un clima de indignación general en torno a la selección, que ya fue protagonista unos meses antes tras ganar la Copa África ante Marruecos en un partido en el que amagaron con retirarse del terreno de juego por un penalti en los instantes finales, título que le acabaron quitando en los despachos.