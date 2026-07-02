Comert es el único que sigue en el Mundial, pero ya no pertenece al Valencia CF

¿A qué espera Eray Cömert para despedirse y Guido para decidirse?

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ValenciaJuega España, pero no habrá ningún jugador del Valencia CF en el partido; Javi Guerra (tentado por el Barça) se quedó a las puertas. Después de madrugada saltará la Suiza de Cömert, que ya ha dejado de pertenecer al conjunto che. Anoche pasó Bélgica, con Meunier de protagonista, pero tampoco es valencianista todavía... Sigue la pésima racha del Valencia CF con los Mundiales. La pérdida de protagonismo valencianista no solo afecta a la selección española sino también al resto de combinados como lo demuestra el hecho de que tan solo un jugador, el suizo Eray Comert, ha acudido al presente mundial.

La última presencia che en un Mundial

La última presencia de un jugador del Valencia con la selección española en una fase final de un mundial cumple ocho años, que es el tiempo que hace que Rodrigo Moreno participó en la cita celebrada en Rusia en 2018. El delantero jugó 16 minutos en la eliminación del combinado nacional ante el anfitrión en octavos de final en la tanda de penaltis de un compromiso disputado el 1 de julio de 2018.

Su presencia en aquel torneo fue casi testimonial ya que participó en otros dos duelos de la primera fase – Marruecos (2-2) e Irán (1-0) – pero apenas dispuso de 6 y 2 minutos respectivamente.

La desgracia de Gayà o Guillamón

Desde entonces ningún valencianista ha cogido el testigo dejado por Rodrigo, aunque Hugo Guillamón, en Catar 2022, fue convocado por el seleccionador Luis Enrique, actual técnico del PSG, aunque finalmente no le dio la opción de debutar.

Una lesión apartó al capitán José Luis Gayá de la cita mundialista a última hora y además le ha alejado de la selección en el ciclo mundialista de 2026, lo que ha dejado al equipo valenciano sin representantes.

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Y Çomert, sin debutar

El defensa está inédito en el torneo y no ha disputado ni un solo minuto en los tres compromisos jugados por su selección en la primera fase ante Canadá, Catar y Bosnia y Herzegovina aunque tendrá una nueva oportunidad de estrenarse en la eliminatoria de dieciseisavos contra Argelia, pero ya no sería técnicamente che.

Todos los valencianistas que han jugado un Mundial en la historia

Numerosos jugadores extranjeros fueron a un Mundial defendiendo a la vez la camiseta del Valencia y ka de sus respectivas selecciones. Kempes inauguró la lista de jugadores internacionales que han ido al Mundial y han jugado en el Valencia, el argentino fue además campeón del mundo con su selección en esa edición de la Copa del Mundo.

En ElDesmarque hacemos un recuento de todos ellos a lo largo de la historia del Mundial. De Kempes a Stole Dimitrievskki, estos son los mundialistas del Valencia que jugaron en otras selecciones que no fueran la española: