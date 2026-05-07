eldesmarque.com 07 MAY 2026 - 16:56h.

El regidor aseguró que Balaídos, "el Guggenheim de Vigo", albergará partidos del Mundial 2030

Abel Caballero, exultante con la concesión de Balaídos: "Muy buena para Vigo, muy buena para el Celta"

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VigoEl alcalde de Vigo, Abel Caballero, volvió a acusar este jueves a la Real Federación Española de Fútbol de "alterar la puntuación de las sedes del Mundial" para "quitar a Vigo" en referencia del Mundial 2030 que organizarán España, Portugal y Marruecos. A pesar de este boicot aseguró que la ciudad olívica será "sede al cien por cien" en la cita mundialista con "el Guggenheim de Vigo".

Caballero fue protagonista de un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que fue presentado por la ministra de Educación y Deporte, Milagros Tolón, y en el que también estuvo presente el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes.

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En opinión del regidor de Vigo, "la RFEF alteró la puntuación de las sedes del Mundial para quitar a Vigo que estaba entre las once ciudades seleccionadas y, de esta forma, salió de ser mundialista", al recordar la polémica sobre la inclusión de ciudades que albergarán partidos en la cita mundialista.

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"No es legítimo alterar puntuaciones para que una ciudad se quede fuera; en este momento la Federación tuvo que rectificar y envió el nombre de Vigo y Valencia como propuesta de sede del Mundial", añadió Caballero.

Pese a todo, el alcalde de la ciudad gallega se mostró optimista con el próximo Mundial y aseguró que Vigo tendrá presencia en este: "La probabilidad de ser sede del Mundial es del 100 % porque no van a ser capaces de eliminarnos y porque tenemos un proyecto extraordinario. Considero que a pesar de lo sucedido, vamos a ser sede del mundial".

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También alabó el estadio de Balaídos, donde juega el Celta, al que catalogó como "el Guggenheim de Vigo", aunque reconoció necesitar "un estadio más grande" para mejorar la imagen de marca y acusó a la Diputación y Xunta de Galicia de no querer "pagar la parte que les corresponde".

El Mundial 2030 será organizado por España, Marruecos y Portugal. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán el partido inaugural de sus respectivas selecciones en homenaje al centenario de la Copa del Mundo disputada en Montevideo en 1930, la primera de la historia FIFA.