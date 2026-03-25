El emotivo reencuentro Modric y Casemiro que conquista al madridismo

Celia Pérez 25 MAR 2026 - 12:06h.

Con motivo de la previa del encuentro entre Croacia y Brasil

La FIFA queda impresionada con el Estadio Bernabéu de cara al Mundial 2030

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Carlos Henrique Casemiro y Luka Modric han protagonizado el gran reencuentro que va a remover el corazón de más de un madridista. Las dos leyendas del club blanco se han encontrado con motivo del partido amistoso que disputarán Brasil y Croacia que tendrá lugar en Orlando.

Con Modric en el Milan y Casemiro en el Manchester United, ambos futbolistas se han vuelvo a ver las caras en un vídeo difundido por la organizadora dejando patente la gran sintonía que aún sigue existiendo entre ambos. Juntos conquistaron grandes títulos con la camiseta blanca y ahora lo han vuelto a hacer volviendo a emocionar al miles de seguidores.

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En él se pueden ver como se funden en un emotivo abrazo. Casemiro regala la camiseta de Brasil con el '10' y con el nombre de Modric, y el croata hace lo propio con una de su selección para su excompañero. Con risas y bromas, ambos vuelven a hacer gala de una amistad que perdura más allá de su época en el vestuario blanco.

Por parte de Brasil, Carlo Ancelotti afronta las citas con una convocatoria con los delanteros Vinícius Junior y Endrick, y excluyó nuevamente a Neymar de la lista para los amistosos de este mes con Francia y Croacia. El seleccionador lamentó no haber podido observar a Neymar cuando acudió al partido del martes pasado entre Santos y Mirassol, ya que el delantero no jugó por fatiga muscular, y repitió que solo convocará para el Mundial a los que estén al 100 % de sus condiciones físicas.

Ancelotti explicó que, además de sustituir a varios futbolistas importantes para la selección que están lesionados, quiere probar a nuevos jugadores que no conoce personalmente, antes de definir la lista final de convocados.

Entre los excluidos por lesión figuran los defensas Éder Militão (Real Madrid) y Caio Henrique (Mónaco), el lateral derecho Vanderson (Mónaco), el centrocampista Bruno Guimarães (Newcastle) y el delantero Estevão (Chelsea).