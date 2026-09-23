David Alaba encuentra nuevo equipo tres meses después de salir del Real Madrid

Fran Fuentes 23 SEP 2026 - 11:55h.

A sus 34 años, el austríaco seguirá con su carrera en la Serie A

Los dos fichajes obligados de Luis Milla para cambiar al Real Madrid: "Como Kroos y Modric, no"

Compartir







David Alaba ha encontrado equipo tres meses después de desvincularse del Real Madrid. El central austriaco, despedido con honores del conjunto blanco en un día cargado de emoción, llegó al 2 de septiembre, fecha en la que los mercados de las grandes ligas cerraban, sin haber elegido destino. Mucho se habló de la Juventus, aunque el conjunto transalpino le descartó por la nueva política del club de apostar por talentos más jóvenes y mantener un orden en la escala salarial. Sin embargo, ha sido precisamente en Italia, y en un equipo que viste de bianconero, donde el central ha encontrado el lugar donde proseguirá su carrera.

Y es que, según ha adelantado Fabrizio Romano, David Alaba jugará en el Udinese. El club italiano, que arrastra tres derrotas consecutivas y lucha por la permanencia en la Serie A, ha alcanzado un acuerdo con el futbolista austriaco para que se una de inmediato al equipo, ocupando una de las fichas libres que tiene el club. De este modo, jugará con dos viejos conocido de LALIGA como son Oier Zarraga y Unai Gómez, exjugadores del Athletic Club, y con un futbolista italiano que apuntaba a estrella en su día como es Nicolò Zaniolo.

¿Por qué el Udinese anuncia el fichaje de David Alaba con la imagen de una silla?

Por su parte, el club italiano ya ha insinuado su incorporación conmpartiendo en sus redes sociales la imagen de una silla plegable, evocando a la imagen del tercer gol de Karim Benzema al PSG en una eliminatoria de Champions. David Alaba levantó una silla de plástico de las del personal de seguridad en plena vorágine de la celebración del gol, convirtiendo de manera instantántea la imagen en una de las más icónicas del futbolista austríaco, quedando vinculado de por vida a este objeto. Ahora, a sus 34 años, el zaguero afrontará una nueva oportunidad para seguir con su carrera y, lejos de hacerlo en ligas emergentes donde ganar una millonada jugando a menor intensidad, lo hará en un club de la élite europea.