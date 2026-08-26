El Aston Villa se lleva al delantero del Chelsea

La oferta del Arsenal para fichar a Julián Álvarez aceptada por el Atlético y la respuesta del jugador

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Novedades importantes en el mercado de fichajes del Atlético de Madrid. A la espera de lo que suceda con Julián Álvarez, cuya llegada al FC Barcelona está completamente descartada, Mateu Alemany sigue buscando un delantero que complete el frente ofensivo del equipo rojiblanco. El gran señalado durante los últimos días parecía ser Nicolas Jackson, pues el director deportivo colchonero incluso llegó a viajar a Londres. Por contra, su aterrizaje en el Metropolitano ya queda completamente descartado.

Y es que según informa el periodista Fabrizio Romano, especializado en el mercado, Nicolas Jackson jugará en el Aston Villa. El club de Birmingham está terminando de perfilar los detalles del acuerdo con el Chelsea, que recibirá cerca de 75 millones de euros por su traspaso. "Jackson dijo que sí al proyecto del Villa, habló con Unai Emery y el acuerdo ahora está en las etapas muy finales. Se necesita la luz verde final en los detalles y luego, el reconocimiento médico", ha añadido el mencionado periodista.

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Nicolas Jackson no jugará en el Atlético de Madrid

Cabe recordar que el Atlético ha arrancado el curso prácticamente sin delanteros. Se fue Griezmann, está lesionado Sorloth y está en una situación delicada Julián Álvarez, que jugó 25 minutos ante el Villarreal y recibió una sonora pitada. En esta tesitura, y más allá de lo que pase con el argentino, Alemany está buscando un delantero que complete la plantilla.

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Jackson parecía ser el elegido, pero la idea del Atlético era lograr una cesión con opción a compra. El Aston Villa siempre estuvo en la pelea por su fichaje y, finalmente, ha dado el paso para pagar cerca de 75 millones de euros por su llegada, una cifra que en ningún caso planeaban ofrecer desde las oficinas del Metropolitano.

Así pues, Alemany deberá seguir buscando un '9' en estos días finales de mercado. Mientras, el Atlético apunta al partido del próximo sábado ante el Sevilla condicionado de nuevo por su situación ofensiva, lo que podría obligar a Simeone a repetir con Lookman y Kang In Lee como delanteros titulares.