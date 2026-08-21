José Alberto responde a un fichaje del Racing y al interés del Real Madrid: "Esto es Primera"
El técnico responde a todo en sala de prensa
El Atlético de Madrid se cubre las espaldas por Jorge Salinas y calienta otro fichaje
José Alberto toma la palabra. Tras cosechar un empate en el debut del Racing de Santander en LALIGA EA Sports 2026/27, el técnico ovetense ha comparecido este viernes en sala de prensa antes de afrontar la segunda jornada. El entrenador racinguista, además de analizar a su próximo rival liguero, habla del mercado de fichajes y de nombres propios.
El pasado curso santanderino no pasó desapercibido para clubes nacionales y extranjeros que están tocando la puerta de activos importantes como Gustavo Puerta, Jorge Salinas o Sergio Martínez. José Alberto es muy claro.
Las palabras de José Alberto en el Racing de Santander
Iván Martín. "Me dedico a entrenar y a sacar el mejor rendimiento de ellos, pero por supuesto que es un gran jugador y que entiende el juego. Es su mayor virtud, puede jugar en varias posiciones incluso de extremo. Es un jugador muy completo que ya tiene una experiencia. Estoy muy contento, pero quiero decir también que necesita tiempo para adaptarse".
Sergio Martínez y el Real Madrid. "No he hablado nada con él que no sea de fútbol, del partido del otro día. Esto es la Primera División, en cualquier momento, un jugador hace un buen partido y despierta el interés de todo el mundo. Es lo que tiene la Primera División, el chaval está bien y centrado".
Un cambio para Sergio Canales. "Siempre estáis con que Sergio es más doble pivote que diez o incluso banda. Donde ha brillado, y no lo digo yo sino sus números, es en posiciones adelantadas. De volante, de diez o incluso en banda derecha... puede jugar de ocho, claro, los buenos pueden jugar en cualquier posición".
Bajas. "Zabiri tuvo un problema vírico y por eso se ausentó el miércoles; el jueves hizo trabajo aparte y está preparado. Con Giorgi Guliashvili, lo normal es que esté para el próximo partido".
Arana. "A ver, es un jugador del Racing y lo único que voy a hacer es intentar ayudarle a seguir mejorándole como jugador. No tengo ningún problema con él, solo faltaba. Lo que pasa que aquí, mi relación con ellos siempre es la misma, a veces los que cambian la situación en función de juego o no juego son ellos".