El Racing cierra su octavo fichaje para José Alberto y pacta dos condiciones

Pablo Sánchez 20 AGO 2026 - 13:39h.

El once ideal de José Alberto para el Racing de Santander en la 26/27: vuelta a primera con un estilo de juego único

Últimos retoques antes del cierre del mercado

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El Racing de Santander apura el mercado en busca de los últimos retoques y abría puesto el foco en LALIGA HYPERMOTION. Concretamente en el Girona, quien está viviendo un inicio de temporada bastante convulso con las salidas. Mientras algunos presionan para marcharse, el club trata de cerrar salidas que son difíciles de contener en la categoría de plata. Una de ellas es la de Iván Martín, quien volverá a LALIGA EA SPORTS para formar parte de un atractivo y novedoso proyecto.

Según cuenta la Ser, Iván Martín habría cerrado su fichaje por el Real Racing Club, un recién llegado a la élite. El mediocentro y ambos clubes han aceptado las condiciones pactadas. El periodista Nil Solà añade que el contrato se ha cerrado por tres millones de euros más otro en variables por el 80% de los derechos del jugador. Se espera que aterrice próximamente en Santander para estampar su firma y sellar el acuerdo.

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Una vez se confirme su fichaje, Iván Martín se unirá a las siete incorporaciones que ya había efectuado el Racing para el reto de volver a LALIGA EA SPORTS: Julen Agirrezabala, Pedro Felipe, Yassir Zabiri, Pablo Ramón, y Sergio Canales. A todos ellos se suman Facu González y Asier Villalibre. Ambos tenían una cláusula de compra obligatoria en su contrato en caso de ascenso.

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Reencuentro en Santander

Iván Martín no aterrizará en El Sardinero a ciegas. El mediocentro tiene viejos conocidos en la caseta cántabra. Sin ir más lejos, el director deportivo Chema Aragón, con quien coincidió en el Mirandés. Con su llegada, el Racing nutrirá algo más el centro del campo en su afán por apuntalar la plantilla en este recta final del mercado.

En el plano deportivo, el equipo de José Alberto arrancó con buen pie su andadura en LaLiga empatando en casa ante el Villarreal. Pese a tomar ventaja en el marcador por partida doble, los de Iñigo Pérez igualaron antes del descanso. La puesta en escena fue bastante ilusionante.