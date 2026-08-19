Pablo Sánchez 19 AGO 2026 - 11:54h.

Edin Terzic concede una nueva oportunidad y el Athletic cierra su salida en el mercado

No mantuvo ninguna conversación con Terzic antes de firmar por Udinese

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Unai Gómez se despidió este verano como jugador del Athletic Club. El bermeano emprendió camino al Udinese en una operación que se fraguó en poco tiempo y en el primer tramo del mercado, poco después del desembarco de Edin Terzic en Lezama. El jugador trató de convencerlo, pero poco a poco fue fraguando su salida rumbo a Italia hasta que su fichaje fue una realidad.

Ahora, desde la distancia, sigue atento a todo lo que sucede en la casa rojiblanca, su hogar, de la que tanto le ha costado salir. Así lo admitió durante una entrevista en Deia, en la que desveló el bloqueo que mantenía desde hace tiempo y que terminó de empujarle a salir del Athletic pese a tener contrato en vigor. Como él mismo cuenta, se sentía estancado.

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"Creo que me había medio estancado un poco, mentalmente también necesitaba salir, verme fuera, lejos de mi zona de confort. Vivir algo nuevo e intentar dar un paso adelante que creo que en el Athletic, y no sé por qué, no lo hice. Fue totalmente responsabilidad mía. Ha sido la decisión más dura de mi vida", comentó al respecto. "A veces me cuesta tomar decisiones, pero una vez que las tomo, voy para adelante con todo. Venía dándole vueltas desde hace tiempo y eso también me ayudó a asimilarlo de antemano".

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Una salida temprana bajo la mirada de Terzic

El propio Unai Gómez reconoce que no mantuvo ninguna charla con Terzic con respecto a su salida o continuidad en el Athletic. Lo que sí tenía claro el bermeano era que, en caso de salir, tendría que producirse antes de comenzar la pretemporada. Y así fue. "Tenía muy claro que si empezaba la pretemporada con el Athletic me quedaba. No quería llegar a mitad del verano, empezar a entrenar con el Athletic y tener la cabeza en las negociaciones", asintió.