El Barcelona tasa a Héctor Fort con una duda y varios equipos tras su fichaje

Pablo Sánchez 13 AGO 2026 - 11:58h.

Deco blinda a Marc Bernal y es una apuesta clara de Hansi Flick aunque llegue Rodri

Genera interés en las grandes ligas europeas

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El mercado avanza y el Barcelona sigue con varias operaciones pendientes de resolver. Algunas de ellas no verán la luz hasta la recta final de la ventana estival. Una de las que sigue a la espera de ejecutarse es el futuro de Héctor Fort. Todo apunta a una salida tal y como sucedió la pasada temporada con el Elche, aunque el conjunto blaugrana va un paso por delante y tantea otras opciones.

Según informa Matteo Moretto, el Barça no vería con malos ojos un traspaso y tasa al futbolista en unos 20 millones de euros aunque con una duda. Esta cifra podría quedar reducida a 10 kilos si el cuadro culé se guardara el 50% de una futura venta. De momento no son pocos los equipos que han preguntado por el lateral diestro.

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El Borussia Dortmund anda tras sus pasos, así como otros equipos de España, Italia e Inglaterra. Novias no le faltan a un futbolista sobre el que hay que tomar una determinación cuanto antes. Una decisión en la que tendrá mucho que ver la opinión de Hansi Flick.

Los impedimentos de Héctor Fort en el Barça

Héctor Forto regresó este verano al Barcelona tras un fructífero año de cesión en Elche. Durante la pretemporada ha rendido a buen nivel, aunque la fuerte competencia que existe en esa posición complica su futuro en el vestuario blaugrana. Por un lado está Koundé quien, salvo giro inesperado en el mercado, seguirá en el club y puede actuar de central y de lateral a un excelente nivel.

Por otro, la vuelta de Joao Cancelo. Si nada se tuerce firmará en propiedad por el Barcelona para ocupar ese puesto. Ante esta tesitura, se antoja difícil que Héctor Fort pueda tener continuidad en los planes de Flick y por ello busca ese protagonismo lejos del Camp Nou.