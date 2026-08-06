El Barça vende a Jofre Torrents al Ajax y deja hueco para repescar a un lateral izquierdo

Juan Pérez 06 AGO 2026 - 11:54h.

El club culé se guarda un 50% de una futura venta pero no tiene opción de recompra

Operación salida en marcha: el Barça pone en el escaparate a cinco jugadores

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El tablero de juego del FC Barcelona para la temporada 26/27 tiene una pieza menos tras la salida de Jofre Torrents al Ajax para seguir los pasos de Ter Stegen, un movimiento que mueve a otro canterano al extranjero en forma de traspaso. A pesar de la confianza del club en el lateral izquierdo, la propuesta del conjunto holandés ahora entrenado por Míchel es suficiente en una operación que deja en las arcas blaugranas un montante interesante ante un jugador que apenas ha tenido minutos en la élite.

Las operaciones más importantes de Deco todavía están pendientes, y mientras confecciona la plantilla el perfil del lateral queda descubierto con la venta de Jofre tal y como anticipa el diario Sport. El zurdo era actualmente el único jugador en la posición sano en la pretemporada blaugrana por los problemas continuados de Balde, pero la realidad es que en la proyección del bloque no tenía hueco a pesar de ser del gusto de Hansi Flick. Ahora se marcha en una operación que puede llegar a los seis millones de euros si se cumplen todos los objetivos, aunque en el Barça se guardan un 50% de su futura venta.

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La puesta a punto de la plantilla del Barça tiene una duda para el inicio liguero ante el Elche el próximo 23 de agosto por el hueco del lateral izquierdo a día de hoy. Balde no ha jugado todavía un minuto a pesar de que Flick ya lo coloca como disponible para los próximos amistosos, pero su estado físico está lejos de poder aguantar 90 minutos, y mientras tanto el sustituto pasa a ser Jordi Pesquer, del juvenil.

A pesar de las posibilidades de mandar a Eric García al lateral, el escenario ideal para el Barça es acometer el fichaje de Joao Cancelo para recuperar una vez más al portugués. Suena como una de las operaciones que puede delinear el cierre del mercado por cómo se ha dado en las últimas ocasiones, y eso es un problema para el inicio liguero a sabiendas de las ausencias del bloque no solo en la posición, sino en general con la gran cantidad de internacionales que todavía no han regresado a poco más de dos semanas del debut.

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El margen de la dirección deportiva tiene además negocios mucho más complejos sobre la mesa, porque tanto la situación de Julián Álvarez como la de Ferrán Torres son inevitables antes del 1 de septiembre, pero hay más. La posible incorporación de Rodri para quitarle el jugador al Real Madrid deja mucha presión en Can Barça por los movimientos necesarios para cubrir el expediente, todo sin entrar en el terreno de las salidas donde jugadores como Marc Casadó o Roony Bardghji tienen muchas papeletas para salir.