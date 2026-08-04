La plantilla del Valencia CF toma forma en la RFEF a falta de más fichajes: lesionados, canteranos y tres refuerzos

Tras el preocupante partido ante el Castellón, queda un amplio camino por recorrer

Así está la plantilla del Valencia CF a un mes del comienzo de LALIGA: Faltan 5 fichajes

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ValenciaLa plantilla del Valencia CF toma forma en la RFEF con lesionados, canteranos y la primera aparición de Ryunosuke Sato, Dieng y De Haas cuando quedan tres semanas el comienzo de LALIGA. Sin embargo, tras el preocupante partido ante el Castellón, queda un amplio camino por recorrer. Un lateral derecho, un portero suplente, un extremo, un delantero y un central urgen, además de dar dos salidas. Mientras ese momento llega, analizamos la foto fija al final del mes de julio

La plantilla del Valencia CF para la temporada 2026/27 sigue dando pasos hacia su configuración definitiva. La última actualización del registro de la RFEF deja varias novedades que permiten intuir cómo está estructurando el club el inicio del curso, aunque todavía quedan movimientos pendientes en el mercado: el del lateral derecho, el que debería llegar a la mayor brevedad

Fichajes, lesionados de larga duración y canteranos

Las tres incorporaciones ya cerradas, Julen de Haas, Aliou Dieng y Ryunosuke Sato, figuran inscritas. Especialmente llamativa es la presencia del internacional japonés, que ya aparece integrado en la primera plantilla tras convertirse en el primer futbolista nipón de la historia del primer equipo valencianista.

Sin embargo, una de las principales novedades está en los futbolistas que continúan formando parte de la relación oficial pese a sus lesiones de larga duración. Sergi Canós, José Copete, Diego López y Dimitri Foulquier aparecen inscritos con normalidad, una muestra de que el club cuenta con ellos a medio plazo pese a que todos afrontan procesos de recuperación que les impedirán comenzar la temporada al mismo ritmo que el resto de sus compañeros.

Iker Córdoba y Alberto Marí, entre los federados

También llaman la atención dos nombres propios de dos canteranos: Iker Córdoba figura en la primera plantilla y no en el filial, un detalle que refuerza la confianza del club en el joven central durante la pretemporada, aunque la idea es que salga cedido si no encuentra acomodo en el grupo. Junto a él aparece Alberto Marí, de regreso tras su cesión y, por el momento, integrado en la relación de jugadores del primer equipo mientras se define su futuro, que estará lejos de Mestalla cuando se recupere totalmente de su lesión.

La fotografía que ofrece hoy la RFEF, en cualquier caso, dista mucho de ser definitiva. Tal y como viene informando ElDesmarque, al Valencia todavía le faltan piezas por incorporar, especialmente un central con capacidad para actuar también como lateral derecho y un delantero con un perfil complementario al de Hugo Duro y Umar Sadiq. Además, el capítulo de salidas continúa abierto, por lo que la plantilla que hoy aparece registrada será todavía objeto de cambios antes del cierre del mercado.