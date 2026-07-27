Pablo Sánchez 27 JUL 2026 - 21:31h.

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El delantero uruguayo Cristhian Stuani, capitán y leyenda del Girona, dijo este lunes, después del anuncio de su continuidad en el club, que es "un momento de mucha felicidad" y que tenía muchas ganas de que llegara el acuerdo para su renovación, tras finalizar contrato el pasado 30 de junio y "semanas largas y de incertidumbre".

El atacante, de 39 años, señaló que "no es solo una renovación porque significa mucho" para él y destacó que todavía tiene "mucho para dar y ofrecer. Cumplir diez temporadas era algo impensable cuando llegué. A lo largo de todo este tiempo he aprendido a querer este club. Es un sentimiento que llevo dentro", afirmó.

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Stuani explicó que en esta década ha vivido alegrías y también "días de mucho sufrimiento", "momentos muy difíciles" que ha tenido que "aceptar y digerir como el descenso de la temporada pasada".

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El comunicado del Girona

El Girona FC y Cristhian Stuani han llegado a un acuerdo para ampliar la vinculación del delantero uruguayo por una temporada más. De esta manera, el capitán afrontará su décimo curso en Montilivi, reforzando aún más una trayectoria que ya forma parte de la historia del Club.

Desde su llegada en el verano de 2017, Stuani se ha convertido en una figura imprescindible dentro y fuera del terreno de juego. Con su compromiso, profesionalidad, capacidad goleadora y liderazgo, el delantero ha sido uno de los grandes artífices del crecimiento deportivo del Girona FC durante la última década.

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Actualmente, Stuani es el máximo goleador y el jugador con más partidos de la historia del Girona FC en el fútbol profesional, con 148 goles en 312 partidos oficiales con la camiseta rojiblanca. Unas cifras extraordinarias que reflejan la trascendencia de un futbolista irrepetible.

El atacante uruguayo ha sido sinónimo de rendimiento desde el primer día. Marcó en el debut del Girona FC en Primera División y, temporada tras temporada, ha mantenido una espectacular eficacia frente a la portería. Más allá de los registros, Stuani ha dejado una huella profunda gracias a su capacidad de liderazgo, su inteligencia táctica, el juego aéreo, el olfato goleador y una competitividad que lo ha convertido en ejemplo para las nuevas generaciones de futbolistas del Club.