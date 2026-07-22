Fernando Soriano va a por el fichaje de Álex Moreno: ya tiene la oferta preparada

Celia Pérez 22 JUL 2026 - 20:01h.

Al lateral le queda aún un año de contrato con el Girona

Loren Juarros persigue el fichaje de Alberto Moreno con un doble hándicap para el Málaga

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Poco a poco, Fernando Soriano está consiguiendo tener casi definida la plantilla de Antonio Hidalgo. El cuadro coruñés se ha convertido en uno de los grandes activadores del mercado de fichajes y tras la llegada de Pierre-Emerick Aubameyang, aún quedan varios frentes que definir. La zaga es una de sus principales prioridades a reforzar, y particularmente el lateral izquierdo, donde han sonado nombres como Nicolás Tagliafico o Alberto Moreno, pero también el de Álex Moreno.

La dirección deportiva busca un perfil con experiencia y eso le ha llevado a poner el punto de mira en el futbolista recién descendido con el Girona. A Álex Moreno aún le queda un año de contrato por delante en el club albirrojo, pero desde A Coruña ya tienen preparado el primer paso para tratar de conseguirlo. Según cuenta Santi Aouna, el conjunto herculino está a punto de presentar una oferta inicial al club catalán para conseguirlo este verano.

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El Dépor parece no ser el único interesado en su fichaje. Desde el extranjero, equipos como el Orlando City han preguntando por él, mientras que en LALIGA cuenta con el interés de clubes como Rayo Vallecano y Osasuna.

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Fernando Soriano señala los refuerzos en defensa

El propio director deportivo ha reconocido estos días las piezas que anda buscando para la defensa herculina. "Sí, estamos viendo un poco el mercado, también lo que te he dicho de la pretemporada son muy importantes, estamos viendo también el nivel de cómo han venido los jugadores, cómo están. Los partidos que vienen ahora van a ser un poquito más exigentes, y vamos a poder ver también si vamos detectando alguna carencia. En esta semana o dos semanas tenemos cuatro partidos bastante serios, y a partir de ahí podríamos tomar un poco más de decisiones, determinando alguna posición más específica. Es evidente que en la posición de lateral izquierdo ahora mismo está Giacomo, pero es cierto que está Xabi Campos a un nivel muy alto. Pero sí que estamos buscando esa posición, la de central de una forma un poquito menos determinante, pero bueno, peinando el mercado", apuntó.